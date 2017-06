Kunden und eine Fachjury stimmen bis zum 5. Juli über die originellste Dekoration ab.

Ratingen. Die Innenstadt steht ganz im Zeichen der Tour de France, deren zweite Etappe durch Ratingen und Mettmann führt. Die Bruderschaft hat die Fußgängerzonen mit vielen Fähnchen geschmückt, die meisten davon in den Farben der französischen Nationalflagge, der Trikolore. Neben den Schulen, die für etliche Stellen im Stadtgebiet Alt-Drahtesel toll dekoriert haben, sind auch die Einzelhändler aufgerufen, sich an einem Schaufensterwettbewerb „Ratinger Fenster“ zu beteiligen. Die Tour de France gibt dabei das Thema vor. Gerne wären die Teilnehmer gestern auch von Kunden im Rahmen des Fischmarktes dazu angesprochen worden, doch der geplante verkaufsoffenen Sonntag musste nach Protest der Gewerkschaft Verdi kurzfristig abgesagt werden.

Eine Kaufffrau kritisiert die Passivität der Geschäftsinhaber

Einzelhändler in der Innenstadt und in den Stadtteilen Lintorf und Hösel nehmen in der Zeit vom 19. Juni bis 5. Juli am Wettbewerb teil. Anlässlich der Tour in Ratingen sind die Schaufenster in diesem Zeitraum passend zum Thema Radsport und Frankreich dekoriert. Bei der Veranstaltung der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT) in der vergangenen Woche, bei der um den Einzelhandel in Ratingen ging, wurde auch Kritik laut, dass zu wenige Einzelhändler am Wettbewerb mitmachten: 34 Teilnehmer stehen auf dem Faltblatt im Stadtplan, das in allen teilnehmenden Geschäften zu haben ist.

Eine Kauffrau kritisierte, dass viele Geschäftsinhaber in Ratingen viel zu passiv sein. Als Beispiel nannte sie die Schaufensteraktion: „Da hat sich die Stadt etwas Schönes einfallen lassen. Doch nur sehr wenige Händler im Bereich von Bechemer Straße und Düsseldorfer Straße machen mit.“ Dies sei häufig so. Viele beschwerten sich, trügen aber selbst nichts zur Verbesserung der Kundenfrequenz in der Innenstadt bei.

Die Wettbewerbsteilnehmer stellen sich sowohl der Beurteilung durch eine Fachjury als auch der ihrer Kunden und der Passanten. Die Fachjury bewertet die Schaufenster nach festgelegten Kriterien, während die Bürger Teil der Publikumsjury sein können, indem sie anhand von Stimmkarten ihr Votum für ihr favorisiertes Schaufenster abgeben. Hierfür liegen ab dem 19. Juni in allen teilnehmenden Geschäften Faltbroschüren aus. Außerdem kann auch im Internet abgestimmt werden. Jede bis zum 5. Juli abgegebene Stimme nimmt automatisch an einer Verlosung teil, bei der es DumeklemmerCards im Wert von 100, 50 und 30 Euro zu gewinnen gibt. Für die drei besten Schaufenster gibt es Preise, und auf den Erstplatzierten wartet zusätzlich ein Wanderpokal. Bei der Abschlussveranstaltung am 13. Juli werden alle Gewinner des Wettbewerbs bekanntgegeben. JoPr/dne

