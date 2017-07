Der Musiker Richie Arndt spickt Konzert mit Bericht und Fotoshow.

Ratingen. Die Ratinger Blues-Hochburg, das Jugendzentrum „Manege“ in Lintorf, lädt jetzt schon für Freitag, 15. September, um 20.30 Uhr zu einer Mischung aus Konzert, Reisebericht und Fotoshow mit dem Musiker Richie Arndt ein. Der Abend steht unter dem Titel „Mississippi“ und handelt von Richie Arndts Reise in den tiefen Süden der USA. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich.

Gitarrist ist mit dem „German Blues Award“ ausgezeichnet

An dem Abend lässt der mit dem „German Blues Award“ ausgezeichnete Gitarrist und Sänger die Südstaaten der USA lebendig werden, begleitet von seiner Akustikgitarre und Fotografien seiner spannenden Mississippi-Reise.

Gemeinsam mit dem Fotografen Raphael Tenschert erfüllte sich Arndt im Sommer des Jahres 2014 einen langgehegten Traum und bereiste die Heimat seiner großen Idole und der Civil-Rights-Bewegung und traf dabei Größen aus Jazz, Blues und Soul.

Seine Erlebnisse aus dem Mississippi-Delta hat er in einem musikalischen Reisebericht zusammengefasst, in dem er seine Zuhörer mitnimmt auf diesen unvergesslichen Trip über den Highway 61, den Blues-Highway, entlang des großen Stroms in Städte voller Gegensätze, Geschichte und Geschichten. Durch die Musik, die Bilder und die Erzählungen der Reise wird es ein Abend, der den Mythos des amerikanischen Südens hören, sehen und fühlen lässt.

Freundeskreis der Stadtbibliothek Ratingen präsentiert die Show

Die Veranstaltung wird präsentiert vom Freundeskreis der Stadtbibliothek Ratingen in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum „Manege“. Eintrittskarten sind zum Preis von 9 Euro im Vorverkauf ab sofort in der „Manege“ an der Jahnstraße 28, in der Stadtteilbibliothek Lintorf, Speestraße 2, und im Medienzentrum am Peter-Brüning-Platz 3 in Stadtmitte erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten dann zwölf Euro. jün

