Die Bimmelbahn „Dicke Berta“ ist wegen technischer Mängel nicht einsatzfähig.

Ratingen. Für Ralf Krettek ist Ratingen Neuland. Doch dies wird sich ändern. Ab heute düsen er und seine Kollegen auf diversen Rikschas durch die Gegend, um Gäste zielsicher zum gestern eröffneten Weihnachtsmarkt zu bringen. Normalerweise ist er damit in Düsseldorf unterwegs. Die Stadt hat mit Unterstützung der Ratingen Marketing GmbH und des Werberings Innenstadt (City-Kauf) an den kommenden Wochenenden mehrere Rikscha-Fahrer engagiert, die als Shuttle zwischen der U 72-Endhaltestelle Weststraße und der Fußgängerzone pendeln.

Dieser Service ist gratis, um die Ratinger Einzelhändler, Gastronomen, Marktbeschicker und den Weihnachtsmarkt in der Adventszeit zu unterstützen. „Normalerweise kostet eine einstündige Fahrt mit der Fahrrad-Rikscha 45 Euro“, erzählt Krettek, der sich schon auf seine Fahrten freut.

Die Rikschas kommen zum Einsatz, da die Bimmelbahn „Dicke Berta“ wegen technischer Mängel nicht fahren kann. Die Stadt hat unmittelbar reagiert und mit den Rikschas nach eigenen Angaben für einen attraktiven Ersatz für die Bürger gesorgt, damit diese und die auswärtigen Besucher auf direktem Wege in die Innenstadt und zum Weihnachtsmarkt befördert werden. Gestern gab es bereits eine erste Probefahrt bei nasskaltem Wetter. Das Gefährt bietet übrigens auch Platz für Geschenke.

In den überdachten Anhängern finden je zwei Personen Platz

Die Rikscha-Fahrer stehen zum Einstieg an der Haltestelle Weststraße (Düsseldorfer Straße) bereit und bieten in den überdachten Anhängern Platz für je zwei Personen. Nach rund 500 Metern Fahrstrecke endet die Tour am Eingang zur Fußgängerzone in Höhe des ehemaligen Hertie-Hauses. Von dort ist auch gleichzeitig die Rückfahrt zur Haltestelle Weststraße möglich.

Die Rikschas fahren erstmals am heutigen Samstag von 10 bis 19 Uhr. Am Sonntag, 26. November (Totensonntag), gibt es allerdings keinen Service. An den kommenden Adventswochenenden bis einschließlich Samstag, 23. Dezember, sind die Rikscha-Fahrer immer samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr unterwegs. Insgesamt will die Stadt drei Fahrrad-Rikschas einsetzen.

Besonders wichtig für die Gäste des Weihnachtsmarktes: Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass während der zurzeit noch bestehenden Straßensperrung der Düsseldorfer Straße folgende Buslinien der Rheinbahn auf Ausweichstrecken ab Haltestelle Weststraße (Richtung Ratingen Ost) zur Innenstadt nahe des Weihnachtsmarktes fahren: Niederflurbus O 15 bis zur Haltestelle Friedhofstraße und die Buslinien O 16, 757 und 759 bis zur Haltestelle Bechemer Straße.