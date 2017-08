Detlev Czoske hofft, dass die Ämter Ordnung schaffen.

Ratingen. Detlev Czoske, Ratsmitglied der Bürger Union, kennt sich bestens aus in Lintorf. Und er kennt auch die Ecken im Stadtteil, die nicht ganz so schön aussehen. Beispielsweise den Grünstreifen des nördlich hinter der Johann-Peter-Melchior-Schule gelegenen Fußweges zwischen dem „Alten Markt“ und dem „Beeker Hof“. Dieser Grünstreifen, so schreibt Czoske an der Bürgermeister, sei jetzt in einem äußerst verwilderten Zustand.

Zum Schützenfest soll alles in ordentlichem Zustand sein

„Da am dritten Wochenende im August das Lintorfer Schützen- und Volksfest stattfindet und insbesondere dieser Fußweg auch von auswärtigen Besuchern doch ziemlich stark frequentiert sein wird, wäre es wünschenswert, dass Sie die zuständigen Ämter veranlassen, diesen Grünstreifen kurzfristig in einen ordentlichen Zustand zu versetzen“, schreibt Czoske weiter. Denn gerade zum Schützenfest soll sich der Stadtteil doch in einem ordentlichen Zustand präsentieren.

Doch das ist nicht der einzige Missstand, auf den das Ratsmitglied hinweist. In der Bürgersprechstunde wurde die Bürger Union erneut – und wie in jedem Jahr – von Lintorfern darauf hingewiesen, dass die Hecken des Grundstückes an der Straße am Beeker Hof, gegenüber der Hausnummer 1a bis 3 mittlerweile erneut einen guten Meter in die Fahrbahn hineinwachsen.

Dadurch, dass auf der gegenüberliegen Straßenseite Autos geparkt werden, müssten größere Fahrzeuge zum Teil schon in die Auswüchse der Hecke fahren, um dieses Teilstück der Straße zu befahren. Ein Ärgernis, das regelmäßig auftritt.

Detlef Czoske schrieb noch einen Brief an den Bürgermeister

„Uns ist sehr wohl nach wie vor bewusst, dass Ihre Verwaltung keine Handlungsbefugnis auf nicht städtischen Grundstücken hat, gleichwohl sehen wir hier aber einen dringenden Handlungsbedarf, um das Beschneiden der Hecke erneut anzumahnen“, schreibt Detlev Czoske in einem weiteren Brief an den Bürgermeister. Jetzt hofft er, dass sich der Missstand noch beseitigen lässt. jün

Anzeige