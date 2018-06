Bei der weltweiten Kampagne lernen schon die Jüngsten, aktiv zu werden. Dafür gibt es Grüne Meilen. Stadt schreibt Schulen und Kitas an.

Ratingen. Das Klima-Bündnis ruft zur Kindermeilen-Kampagne „Kleine Klimaschützer unterwegs“ auf. In ganz Europa werden dabei zum Schutz des Weltklimas Grüne Meilen gesammelt. Spielerisch lernen Kinder, wie sie umweltfreundlich mobil sein und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Jeder Weg, der klimaschonend – also zu Fuß, mit dem Roller oder Rad, per Bus oder Bahn – zurückgelegt wird, wird mit einer Grünen Meile prämiert. Die Grünen Meilen aller Kinder in Europa werden zusammengezählt und am Jahresende den Teilnehmern der UN-Klimakonferenz in Katowice übergeben. Die Kleinen zeigen den Großen, dass sie handeln, statt zu verhandeln: sie setzen Klimaschutz konkret und praktisch in ihrer Lebenswelt um.

Alle Teilnehmer können eine Woche lang Grüne Meilen sammeln

Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept und der Einstellung der Klimaschutzmanagerin widmet sich die Stadt Ratingen verstärkt dem Thema Klimaschutz. Kinder und Jugendlichen nehmen dabei eine hohen Stellenwert ein, und so sollen auch in Ratingen die kleinen Klimaschützer unterwegs sein. Die Aktion „Kindermeilen“ ist eine von insgesamt sieben Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, welche sich mit Bildung und Klimaschutz auseinandersetzt.

Klimaschutzmanagerin Elena Plank wird in Kürze mit Schulverwaltungs- und Jugendamt in Form eines Anschreibens auf alle Ratinger Schulen und Kindergärten zukommen, um über das Projekt „Kindermeilen – Kleine Klimaschützer unterwegs“ zu informieren. Alle Teilnehmer können eine Woche lang mit ihrer Klasse oder Gruppe Grüne Meilen sammeln. Das Klima-Bündnis stellt Materialien zur Verfügung – etwa ein Begleitheft mit Hintergrundwissen und spielerischen Ideen zur Integration in den Unterricht oder die Gruppenarbeit. Für die ersten 30 Einrichtungen, die sich anmelden, stellt die Klimaschutzmanagerin die Materialien kostenfrei zur Verfügung. Im Anschluss an den Aktionszeitraum wird es eine zentrale Abschlussveranstaltung im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche im September geben, auf der die Kinder alle Grünen Meilen Bürgermeister Klaus Pesch übergeben werden. Über diesen Weg werden die Grünen Meilen aus Ratingen dann auch ihren Weg zur diesjährigen UN-Klimakonferenz finden. Weitere Informationen zu der Kampagne gibt es im Internet. Red

klimaschutz-ratingen.de