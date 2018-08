Erstmals nimmt Ratingen an der Europäischen Mobilitätswoche teil – geplant sind Aktionen und Nostalgiefahrten.

Ratingen. Bürgermeister Klaus Pesch war wieder mit dem Elektro-Radl zur Arbeit gefahren. Aus Lintorf benötigte er „keine Beimischung“, wie ein Blick auf den Radcomputer zeigte. Bürgermeisterkollege Rainer Vogt (BU) nutzt ein Dienst-E-Bike für Termine und ist begeistert: „Man kommt nicht verschwitzt an.“ Taugt also auch was für feineren Zwirn.

Aktionswoche vom 16. bis 22. September

Pesch und Klimaschutzbeauftragte Elena Plank wollen Bürger für tägliche Alternativen abseits vom Auto begeistern und sehen durch die neue Radtechnik Chancen für ein Umdenken: Auch ältere Menschen bleiben mit dem E-Bike flott und mobil. Was es alles gibt auf dem Markt, zeigt seit vielen Jahren die Europäische Mobilitätswoche, an der sich, Elena Plank sei Dank, erstmals auch Ratingen beteiligt. In der Aktionswoche vom 16. bis zum 22. September dreht sich alles um Fortbewegung – möglichst ohne Benzin- oder Dieselantrieb.

Die Stadt will Vorbild sein und rüstet bis zum Frühjahr den Fuhrpark zur Hälfte auf E-Autos um. Nach Angaben von Kämmerer Martin Gentzsch ist auch ein Hybrid-Fahrzeug dabei, für Fahrten außerhalb der Stadtmauern. Man habe gute Erfahrungen gemacht.

So werden am großen Aktionstag am Samstag, 22. September, 9 bis 17 Uhr, auf dem Parkplatz Kirchgasse von den Stadtwerken E- und Gasautos gezeigt. Die Energie-Agentur NRW steuert ein Brennstoffzellenfahrzeug bei. Ansonsten dreht sich Vieles ums Fahrrad: In anderen Kommunen hat man längst entdeckt, dass die neuen Radlertypen, ob mit oder ohne Kraft-„Beimischung“ aus dem Akku, bewusst den Hightech-Drahtesel nutzen und eine durchaus kaufkräftige Gruppe darstellen: Wer radelt, kann mal eben beim Sonderangebot stoppen und shoppen. Wie man auch größere Einkäufe erledigt, zeigt der Ratinger ADFC auf einer Teststrecke, auf der man unter anderem E-Lastenräder ausprobieren kann. Zum Start in die Aktionswoche lädt der ADFC zu einer Klima-Radtour mit Kollegen aus der Partnerstadt Maubeuge ein (11 Uhr, Ratsstübchen, Marktplatz).

Aktionen im Kino, Poensgenpark und in der Kalk- und Westbahn

Das Ratinger Kino zeigt um 13 Uhr den Film „Bikes vs. Cars“, eine vielbeachtete Dokumentation über die Nutzung von Fahrrädern und Autos sowie die Anstrengungen der Auto-Lobby. Die BSG zeigt ab 15 Uhr bei einem Spaziergang durch den Poensgenpark, wie man sich als älterer Mensch fit halten kann (15 Uhr, Eingang).

Elena Plank ist erst seit Mai im Amt und hat versucht, möglichst viele Akteure zur Teilnahme zu begeistern, die alle etwas mit dem Thema zu tun haben: Für die kurze Zeit sind erstaunlich viele Teilnehmer zusammengekommen. Auch den ÖPNV kann man testen - jedenfalls den von anno dazumal: Der Verkehrsclub Deutschland (VDC) fährt am Aktionstag (22. September) mit einem historischen Schienenbus auf der Kalk- und Westbahnstrecke. In der kommenden Woche werden Details bekanntgegeben.

Das Thema Auto hat die Veraltung trotzdem beschäftigt: Man habe lange gesucht, der Kirchplatz sei ideal, sagte Pesch und bat um Verständnis: Als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze werde der Innenhof der alten Feuerwache an der Lintorfer Straße geöffnet. Im nächsten Jahr werde der Rathausvorplatz genutzt.