Ratingen rüstet sich für die Tour

Einige Wochen vor dem Start der Tour de France macht die Stadt bereits mit einem themenbezogenen und attraktiven Rahmenprogramm auf sich und das sportliche Ereignis aufmerksam.

Ratingen. Vom 29. Juni bis 2. Juli wird der Grand Départ (Auftakt) der Tour de France in Düsseldorf ausgetragen. Nach der ersten Etappe, die als Zeitfahren am 1. Juli 2017 durch die Düsseldorfer Innenstadt führen wird, startet die zweite Etappe am 2. Juli ebenfalls in der Landeshauptstadt. Nach einem Rundkurs durch die nahegelegenen Städte Erkrath und Mettmann führt die Strecke auch durch Ratingen. Somit werden auch die Ratinger ein Stück vom bekanntesten und wichtigsten Radrennen der Welt abbekommen und die Stadt rückt ebenfalls in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit.

Museumsbesucher brechen mit ihrem Fahrrad zur KunstTOUR auf

Schon einige Wochen zuvor macht Ratingen mit einem themenbezogenen und attraktiven Rahmenprogramm auf sich und auf dieses Großereignis aufmerksam. Dieses beginnt am 25. Mai mit der Eröffnung der Ausstellung Inside – Outside (à l’intérieur – à l’extérieur) im Museum der Stadt Ratingen. Im Zeichen der Tour sind die Besucher nach der Begrüßung im Museum eingeladen, mit ihrem Fahrrad zur Kunsttour aufzubrechen, wo sie an ausgewählten Objekten französisches pique-nique, Infos rund um den Kunstweg und ein Quiz erwartet. Anschließend werden für die Sieger gelbe, grüne und gepunktete Trikots verliehen.

Am 24. Juni wird im Rahmen der „Neanderland Biennale“ im Poensgen Park das Open-Air Theater „König ohne Land“ der Compagnie France Connexion in Zusammenarbeit mit französischen und deutschen Amateurdarstellern aufgeführt.

Schon am darauffolgenden Tag, 25. Juni, veranstaltet der City-Kauf zum dritten Mal den Ratinger Fischmarkt. Zusammen mit einem verkaufsoffenen Sonntag lädt diese Gourmetmeile in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zum „Einkaufen, Schlemmen & Genießen“ in die Innenstadt ein. Anlässlich der Tour de France steht der Ratinger Fischmarkt in diesem Jahr unter dem Motto „Frankreich“. Neben zahlreichen Delikatessen aus dem Ozean werden die französischen Händler viele Spezialitäten aus ihrem Land anbieten. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits seit dem 19. Juni in zahlreichen Geschäften die Schaufenster unter dem Motto „Vive la Tour!“ dekoriert.

Am Tour-Wochenende selbst, findet das RatingenFestival statt

Die RMG veranstaltet nämlich vom 19. Juni bis zum 5. Juli zum dritten Mal den Schaufensterwettbewerb „Ratingen Fenster“. Bei diesem Wettbewerb werden Preise für die dekorativsten Schaufenster an die Einzelhändler vergeben und es werden wieder Gutscheine unter den eingegangenen Stimmzetteln verlost. Am Tour-Wochenende selbst, und zwar vom 30. Juni bis 2. Juli, findet das beliebte RatingenFestival rund um den Marktplatz statt.

Die Mischung aus Live-Musik von Newcomern, internationalen Stars und Sternchen, mit Walk Acts, abwechslungsreichem Kinderprogramm und kulinarischen Köstlichkeiten zieht Jahr für Jahr tausende Besucher nach Ratingen und lässt die Innenstadt zur Party-Meile werden. Das komplette Bühnenprogramm gibt die RMG in Kürze bekannt.

Damit sowohl eingefleischte Tour-de-France-Fans als auch Radsport-Interessierte und Besucher mit weniger sportlichem Hintergrund auf ihre Kosten kommen, gibt es am 2. Juli noch weitere unterhaltsame und interessante Aktionen. So wird beispielsweise auf dem Stadthallenvorplatz ein Public Viewing veranstaltet und vor dem Stadttheater und auf der Schützenstraße findet der Radaktionstag statt. Ebenfalls vor dem Stadttheater wird die Musikschule ein Konzert geben. Red

Anzeige