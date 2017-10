Ratingen. Am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, wurde eine 57-jährige Ratingerin auf der Westtangente in Ratingen-West in einem Innenhof im Bereich der Häuser 2 - 24 ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei fragte sie ein unbekannter Mann mit sehr leiser Stimme nach dem Weg. Als die Frau antworten wollte, riss der Täter ihr eine Kette vom Hals und flüchtete aus dem Innenhof.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann soll ca. 20 - 25 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er wird mit normaler Statur und dunklen kurzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein graues Sweatshirt und eine blaue Jeans. Die Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten sich an die Polizeidienststelle in Ratingen zu wenden. Telefonische Erreichbarkeit: 02102/9981 - 6210 red