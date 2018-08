Ab heute werden auch in Ratingen-Ost Unterschriften gegen die Schließung der Filialen gesammelt.

Ratingen. Der Protest gegen die Pläne der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert (HRV), Filialen auf Automatenbetrieb umzustellen, hat nun auch Ost erfasst. An einem Infostand vor Edeka Kels informieren Bürger am Samstag, 18. August, über die Pläne und sammeln Unterschriften für den Service-Erhalt in den von den Plänen betroffenen Filialen in West (Berliner Platz) und Ost (Homberger Straße).

Vorstand der Sparkasse lehnt Teilnahme an Diskussionsrunde ab

Die Initiatoren des Protestes, Kirchengemeinden in West, Bürger und die Volkssolidarität haben einen Brandbrief an Mitglieder der Fraktionen geschickt. Sparkassenvorstandschef Jörg Buschmann hat die Teilnahme des Vorstandes an der für den 1. Oktober geplanten Podiumsdiskussion abgelehnt. Die Initiative zeigte sich gestern enttäuscht von der Absage. Die geplante Diskussion werde daher nicht stattfinden.

Buschmann zeigte sich aber „selbstverständlich“ zu Gesprächen bereit: „Deshalb habe ich dem Bürgermeister der Stadt Ratingen angeboten, den gewählten Vertretern der Bürgerschaft im Stadtrat Rede und Antwort zu stehen.“ Bei der Initiative fragt man sich, ob dieser Teil der Ratssitzung nicht gar nicht-öffentlich sei, wenn es um Geschäftszahlen gehe. In jedem Fall habe der Vorstand im Rat keine besonders kritischen Fragen zu befürchten, so Gabi Evers, Volkssolidarität. Und auch sonst tut sich was: Wie berichtet, liegt Bürgermeister Klaus Pesch aus den Fraktionen ein Antrag zu einer Ältestenratssitzung vor. Der Termin sei noch nicht bekannt, hieß es dazu auf Anfrage von der Stadt.

Der Brief der Initiative, neben Anderem unterschrieben von Jürgen Lindemann, Vorsitzender des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde Ratingen, ging an alle Fraktionen, mit Ausnahme der AfD. Darin appelliert die Initiative an die „gewählten Interessenvertreter der Ratinger Bürger, sich für den Erhalt der beiden Filialen in ihrer bisherigen Form einzusetzen.“ Denn: „Auch wenn Vertreter der Sparkasse das Gegenteil behaupten, wird das Service-Angebot der persönlichen Beratung, aber auch die Hilfe beim Ausfüllen von Formularen von vielen Kunden geschätzt.“ Sparkassen seien dem Gemeinwohl verpflichtet, werden die Räte belehrt. Und: „Während Banken besonderen Wert darauf legen, hohe Gewinn zu erzielen, sind Sparkassen dem Gemeinwohl verpflichtet.“ Dazu gehöre auch ein „wohnortnahes und kundenfreundliches Filialnetz“. Das habe die Sparkasse HRV „aber schon seit längerer Zeit immer wieder reduziert“. Eine weitere Verschlechterung sei nicht zu akzeptieren.

Sparbeschluss fiel auch mit Stimmen aus dem Stadtrat

Ob die Mahnung im Rat auf fruchtbaren Boden fällt, bleibt abzuwarten: Wie zu hören ist, soll der Verwaltungsrat der Sparkasse einstimmig, also auch mit den Stimmen der Ratsvertreter, den Sparbeschluss gefasst haben.

Derweil hat die Sparkasse angekündigt, in einer Veranstaltungsreihe den Kunden das Online-Banking mit PC und Smartphone-App näherzubringen. „Was bietet die Sparkassen-App für Möglichkeiten, und wie funktioniert eigentlich das Bezahlen per Smartphone?“ Diese und weitere Fragen werden bei den Veranstaltungen geklärt, die die Sparkasse HRV ihren Kunden ab Ende August in Hilden, Ratingen und Velbert anbietet.

Am Freitag, 31. August 2018, um 10 Uhr geht es in der Ratinger Hauptfiliale um grundsätzliche Infos zum Online-Banking wie die Einrichtung, Tipps zur Sicherheit und die Abwicklung von Bankgeschäften per PC. Eine weitere Veranstaltung, die am 27. September 2018, 15 Uhr, stattfindet, behandelt schwerpunktmäßig das Banking per Smartphone.