Achim Pohlmann genießt das Schützenfest in vollen Zügen. Sein Nachfolger wird heute Abend auf dem Schießstand ermittelt.

Ratingen. In diesem Jahr war beim großen Umzug der St. Sebastiani-Bruderschaft einiges anders als sonst. Der sorgenvolle Blick in den Himmel, ohnehin eher eine Seltenheit am ersten Augustwochenende, fiel schon mal aus. Kein Wölkchen trübte den tiefblauen Himmel und sogar die Temperaturen hielten sich erstaunlicherweise in Grenzen: Was für ein Kaiserwetter für den König Achim Pohlheim an seinem schönsten Tag.

Auf dem Marktplatz gab es einen Wechsel beim Kommentator: Alt-Moderator Pohlmann musste notgedrungen (aber gerne) das Mikrofon Jürgen Hilger überlassen. Denn er selbst genoss mit seiner Frau Marillo als amtierender Schützenkönig der Bruderschaft die Kutschfahrt mit Bürgermeister Klaus Pesch durch ein festlich geschmücktes Ratingen.

Das fleißige Brasselkommando hatte schon in der vergangenen Woche die City mit weiß-roten Wimpelketten ausstaffiert. So stand dem prachtvollen Umzug nichts mehr im Wege. Vermutlich auf die Sekunde pünktlich gab Oberst Peter Krümmel hoch zu Ross auf dem mit gut gelaunten Zuschauern gefüllten Marktplatz den Marschbefehl.

Neu waren die Fahnenschwenker, die von einigen Kompanien als Spitze vorangeschickt wurden: Sie boten ein tolles, im wahrsten Sinne des Wortes belebendes Bild. Das sollten die St. Sebastiani-Schützen zur Tradition machen. Dass sich die Bruderschaft nicht um den Nachwuchs sorgen muss, zeigte ein Blick in den Umzug: Erstaunlich viele junge Gesichter waren unter den etwa 1000 Teilnehmern. Die Allerjüngsten wurden im Handwagen hinterhergezogen ausgestattet mit Sonnenhütchen, Spielzeug und Getränken.

Reiter und Pferde absolvierten vor dem Zug Prüfungen

Bei den vielen Pferden und Kutschen im Zug hatte man auf ein neues Sicherheitskonzept gesetzt: Vor dem Schützenfest absolvierten etliche Reiter die Ausbildung zum „Pferdeführerschein“, den sogenannten Pferdepass. Die Vierbeiner selbst mussten eine Gelassenheitsprüfung bestehen, bevor sie zum Marsch durch die Innenstadt zugelassen wurden. Bereits am Vorabend hatte das Geläut, auch mit der Brauchtumsglocke, zum Festgottesdienst in St. Peter und Paul gerufen.

Das Heimatfest startete am Freitag mit Kirmeseröffnung auf dem Schützenplatz an der Brückstraße. Gegen die brütende Saunahitze hatten die Schützen ein Klimagerät im Zelt platziert: Schützenchef Gero Keusen und Zeremonienmeister Ralf Fiolka genossen kurz die Wirkung, bevor es mit den Feierlichkeiten losging.

Am Freitagabend gab es traditionell den ersten Höhepunkt der Party: Die Cover-Band Fresh Music Live brachte die Stimmung – auch temperaturtechnisch – im Zelt auf den Siedepunkt.

Am heutigen Montag um 9 Uhr treten die Schützen auf dem Marktplatz an, danach geht’s zum Frühstück ins Festzelt. Ab 16 Uhr wird das Königsvogelschießen hinter dem Festzelt auf dem Schützenplatz an der Brückstraße fortgesetzt. Etwa um 18.45 Uhr wird der Jungkönig feststehen, gegen 19.15 Uhr der neue König.

Die künftigen Königinnen werden ab 20.30 Uhr mit einem Fackelzug zur Proklamation eingeholt. Für 22.15 Uhr ist wieder ein Höhenfeuerwerk geplant. Danach geht es mit der Disco in der Lounge weiter.

Am Dienstag, 7. August, schießen geladene Gäste um die Würde des Gästekönigs. Danach findet der bereits traditionelle Nachmittag für Senioren der Bruderschaft, aber auch für viele Bewohner von Seniorenheimen statt. Der Krönungsball beginnt um 20 Uhr.