Ratingen. Wie in den Vorjahren setzt die Kreispolizeibehörde Mettmann wieder verstärkt auf Verkehrsmaßnahmen mit Blick auf ihr „Projekt korrekt“. Deshalb wird es am kommenden Donnerstag, 8. Juni, einen größeren Polizeieinsatz in vier Städten des Kreises Mettmann geben, der zur Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern und Fahrradfahrern im öffentlichen Straßenverkehr dienen soll. Mit Unterstützung starker Kräfte aus der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Düsseldorf werden auch zahlreiche Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr auf den Straßen der Städte Ratingen, Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein unterwegs sein, um gezielt das Verhalten von Fußgängern und Radfahrern im Straßenverkehr zu kontrollieren.

Gleichzeitig werden aber natürlich auch Verstöße von Fahrzeugführern überwacht und geahndet, die die allgemein als „schwächer“ bekannten, zu Fuß gehenden oder Fahrrad fahrenden Verkehrsteilnehmer behindern oder sogar gefährden.

Begleitet werden die Maßnahmen im Straßenverkehr am selben Tag von einem Informationsstand der Verkehrsunfallprävention, den man am Donnerstag, 8. Juni, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr, in Hilden auf der St.-Konrad-Allee findet. Diese Präventionsveranstaltung der Direktion Verkehr im Kreis Mettmann wird unterstützt von den Sicherheitspartnerinnen und -partner des örtlichen Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) Die Maßnahmen dieses Aktionstages zum „Projekt korrekt“ sollen durch eine spürbar höhere Aufklärungs- und Kontrollintensität positiv und nachhaltig auf das Verhalten aller Verkehrsteilnehmer einwirken, teilte die Polizei mit. kle/Red

