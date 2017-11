Mettmann. Am Montagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, kam es an der Autobahntankstelle und -raststätte Hösel an der A3 zu einem Tankbetrug und Benzindiebstahl. Die Polizei berichtet, dass ein Zeuge dort beobachtete, wie ein Mann nach dem Tanken, ohne zu bezahlen, mit einem schwarzen PKW Audi A4 Kombi mit Mettmanner Kennzeichen den Tatort verließ. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und meldete die Straftat über Notruf der Polizei.

Der Täter verließ die Autobahnraststätte über inner- und außerörtliche Straßen durch die Ratinger Ortsteile Eggerscheidt und Hösel in Richtung Heiligenhaus. Der Fahrer des Audis versuchte sich der offenbar bemerkten Verfolgung zu entziehen, indem er sein Fahrzeug wiederholt sehr stark beschleunigte, woraufhin der Zeuge den Wagen im Bereich Heiligenhaus Oberilp auch aus den Augen verlor.

Auch der Streifenwagen der Polizei konnte die Spur des flüchtenden Audis aufnehmen. Als der Audi dann jedoch mit seiner rücksichtlosen Fahrweise, im Bereich der Hunsrückstraße in Heiligenhaus, zuerst einen geparkten PKW und dann auch einen entgegenkommenden Wagen beschädigte, stellten die Beamten die Verfolgung des Audis aus "gefahrenabwehrenden Gründen" ein. Fahrzeug und Fahrer konnten deshalb entkommen und auch durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers nicht mehr entdeckt und angetroffen werden.

Noch während der andauernden Fahndungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass die am Audi angebrachten Mettmanner Kennzeichen gestohlen waren. Doch nahezu zeitgleich führten erste polizeiliche Ermittlungen schon zu einer wahrscheinlichen Identifizierung des Audi-Fahrers, da dieser bei seiner Flucht von Zeugen gesehen und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt wurde. Der flüchtigen Audi-Fahrer, der wie folgt beschrieben wurde:

- männlich,

- ca. 25 Jahre alt,

- südländisches Erscheinungsbild,

- schwarze, seitlich kurz geschorene Haare, längerer Vollbart,

- bekleidet mit schwarzer Jogginghose und weiß-blauer Trainingsjacke der Marke ADIDAS,



Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise in Ratingen unter der Telefon 02102 / 9981-6210, und in Heiligenhaus unter der Nummer 02056 / 9312-6150 entgegen. red