Ratingen. Bereits am 4. April 2016 wurde einem 82- jährigen Ratinger in einem Umkleideraum eines Golfclubs am Rommeljansweg von einem unbekannten Täter die Geldbörse gestohlen, in dem sich auch seine Bank- und Kreditkarten befanden. In der Folgezeit führten verschiedene Täter/ innen mit Hilfe der gestohlenen Kreditkarten Geldauszahlungen und Überweisungen durch. Die Straftäter erbeuteten damit einen Geldbetrag in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Da die intensiven Ermittlungen der Ratinger Polizei bisher keine konkreten Hinweise zu den Dieben ergaben oder zur Identifizierung der Täter führten, fahndet die Polizei ab sofort mit einer gezielten Öffentlichkeitsfahndung.

Wer kennt die abgebildeten Personen? Wer kann Hinweise zu Identität, Herkunft und Aufenthalt der abgebildeten Personen geben?

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Ratingen unter der Telefonnummer 02102/ 9981 6210 jederzeit entgegen.

