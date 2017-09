Vertreter von Rat, Wirtschaft und Verwaltung haben gestern an der Minoritenstraße das Richtfest gefeiert.

Ratingen. Längst hat der stattliche Neubau an der Minoritenstraße deutliche Konturen angenommen. Inzwischen sind die Rohbauarbeiten für das Hauptgebäude und den Ostflügel fertiggestellt – der richtige Zeitpunkt also, um Richtfest zu feiern. Bürgermeister Klaus Pesch hatte zu diesem Anlass Vertreter aus Rat und Verwaltung, des Generalunternehmers Köster GmbH und des Architekturbüros PADS Feldmeier und Wrede sowie weitere Gäste auf die Baustelle geladen, um den großen Baufortschritt zu präsentieren.

„Jedes Bauvorhaben ist ein Schritt in die Zukunft. Das Rathaus im Herzen der Stadt nimmt dabei eine Sonderstellung ein. Mit dem Richtfest danken wir nicht nur allen Akteuren, die an diesem großen Projekt beteiligt sind und es schon so weit haben gedeihen lassen, sondern wir feiern auch den erfolgreichen Abschluss dieser nächsten wichtigen Bau-Etappe auf dem Weg zur Fertigstellung“, bilanzierte der Verwaltungschef. Nach der Grundsteinlegung für das neue Rathaus im Dezember 2016 wurden die Rohbauarbeiten innerhalb von rund neun Monaten abgeschlossen.

Bis Ende August 2018 soll die neue Verwaltungszentrale fertig sein und schlüsselfertig an die Stadt übergeben werden. Anschließend geht es an die Inneneinrichtung, bevor die Verwaltungsmitarbeiter voraussichtlich im letzten Quartal 2018 Einzug halten können.

„Eventuell werden durch zusätzliche Funktionen im Rathaus aber noch weitere Kosten entstehen.“

Jochen Kral, Technischer Beigeordneter

Das neue viergeschossige Hauptgebäude (unter anderem mit Tourist-Info und Kreis-Service-Center) und der Ostflügel (dreigeschossig, unter anderem mit Kantine) bilden einen L-förmigen Komplex. In dem Neubau werden gut 100 Doppel- und Einzelbüros eingerichtet. Insgesamt werden dort künftig knapp 200 Verwaltungsmitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben.

Der Westflügel, der vom alten Rathaus übriggeblieben ist, wird nach erfolgter Kernsanierung im Erdgeschoss das Bürgerbüro und im ersten Obergeschoss den Ratssaal beherbergen. Unter diesem Gebäudeteil befindet sich die Tiefgarage, die teilsaniert wird und danach 94 Stellplätze bietet.

Ein Teil der Tiefgaragendecke wird derzeit abgebrochen und muss anschließend neu errichtet werden. Die Minoritenstraße ist deshalb im Baustellenbereich bis Ende des Jahres für den Autoverkehr gesperrt.

Jochen Kral, der Technische Beigeordnete der Stadt Ratingen, hatte mit Blick auf die Kosten bereits angekündigt: „Wir werden für die Haushaltsberatungen eine komplett aktualisierte Aufstellung fertigstellen. Unseren finanziellen Puffer haben wir durch die Kosten für die belasteten Bodenfunde in sechsstelliger Höhe ausgereizt, so dass alles, was jetzt noch zusätzlich geschehen wird, auf den Kostenansatz von rund 32 Millionen Euro aufgeschlagen werden müsste. Wir sind aber guter Dinge, dass wir da keine bösen Überraschungen erleben werden. Eventuell werden durch zusätzliche Funktionen im Rathaus aber noch weitere Kosten entstehen.“