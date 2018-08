Wer allein wohnt, zahlt künftig 167 Prozent mehr, hat der Besitzer eines Hauses ausgerechnet.

Ratingen. Die neuen Wassertarife der Stadtwerke Ratingen sorgen weiterhin für Unmut bei den Kunden. Viele haben sich die Preise ausgerechnet, die meisten Kunden sehen einer teils drastischen Erhöhung entgegen: Als besonders ärgerlich empfinden es die Betroffenen, dass es keine Möglichkeit gibt, den Lieferanten zu wechseln. „Bei der Wasserversorgung handelt es sich um ein Monopolgeschäft, das heißt, durch Anschluss- und Benutzungszwang muss der Kunde die Verträge akzeptieren. Ein echter Wettbewerb findet nicht statt“, kritisiert ein Hausbesitzer aus Ratingen.

Die Stadtwerke Ratingen (SWR) haben sich für ein Preissystem entschieden, das in Nachbarstädten schon lange eingeführt ist und den Kunden eine größere Preisgerechtigkeit bieten soll: Die Regelung ist zum 1. Juni in Kraft getreten und, so versprechen die Stadtwerke, stelle für die meisten Kunden keine Verteuerung dar, solle aber für alle eine höhere Preisgerechtigkeit bieten. „Mit dem neuen, zusätzlichen Systempreis für die Versorgungsleistungen werden alle Kunden gleichmäßig an den Kosten des Trinkwassersystems beteiligt. Im Gegenzug wird der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser nahezu um die Hälfte gesenkt, nämlich auf 1,09 Euro“, heißt es von den Stadtwerken. „Ratingen war die einzige Kommune in NRW, die noch keine Grundgebühr für die Wasserbereitstellung verlangt hat“, sagte Siegfried Gendries von der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft, der bereits für zahlreiche Stadtwerke entsprechende Tarifumstellungen begleitet hat und auch die SWR beraten hat. Und er rechnet vor: „Ein Einfamilienhaus mit vier Personen und 180 Kubikmeter Wasserverbrauch zahlt nach dem neuen Tarifmodell mit Systempreis und reduzierten Mengenpreis 6,58 Euro pro Monat weniger. Demgegenüber muss ein Einzelverbraucher mit durchschnittlichem Verbrauch von 45 Kubikmeter mit Mehrkosten von 5,35 Euro rechnen.“

Wenigverbraucher zahlen die Zeche für Großverbraucher mit

Schnell wurde aber klar, dass es vor allem die Wassersparer, also die Wenigverbraucher sind, die die Zeche für die Großverbraucher mit zahlen. Unter anderem haben Grüne, BUND sowie Haus und Grund den neuen Tarif kritisiert. „Dieses System belohnt Vielverbraucher und bestraft diejenigen, die wenig Wasser verbrauchen, sparsam mit Wasser umgehen, etwa Regenwasser zum Gießen sammeln. Bei ihnen erhöhen sich die Preise, teilweise sogar um das Doppelte. Ein sparsamer Wasserverbrauch lohnt sich für den Kunden nicht mehr. Wassersparen ist von gestern“, beklagt Andreas Lammert vom BUND.

Der Eigentümer eines Reihenhäuschens, der lieber anonym bleiben möchte, hat für seinen Ein-Personen-Haushalt erechnet, dass er künftig satte 167 Prozent mehr fürs Leitungswasser zaheln muss als bisher – den üblichen Verbrauch vorausgesetzt. Er rechnet vor: „Alter Tarif pauschal 51,60 Euro bis 24 m³ Wasserverbrauch. Neuer Tarif 138,05 Euro.“ Das mache eine Steigerung von 167 Prozent bei gleicher Wassermenge.