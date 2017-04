Neue Straße wird zur Hängepartie

Eine Lösung der Verkehrsprobleme in Süd ist noch immer nicht in Sicht. Diese muss mit den Anwohnern gefunden werden, heißt es bei der Politik.

Ratingen. Wie ist der aktuelle Stand beim Thema Ausbau der K 10n in Ratingen Süd? Thomas Seel, Anwohner der vom Durchgangsverkehr arg gebeutelten Industriestraße, stieß bei Anfragen bei Stadt und Politik zuletzt auf verschlossene Türen. Die Zwickmühle bei der K 10n, die zwischen K 10/Neanderstraße und Mettmanner Straße gebaut werden soll, um vor allem die Industriestraße zu entlasten: Sie würde das eng bebaute Nadelöhr auf der Neanderstraße zwischen Formerstraße und Voisweg zusätzlich belasten – die dortigen Anwohner sind vor Jahren bereits auf die Barrikaden gegangen. Bürgermeister Klaus Pesch hatte danach die Uralt-Planungen einkassiert und neue Lösungen versprochen. Die K 10n soll nun im Rahmen des Verkehrskonzeptes Ost behandelt werden.

Anwohner wollen einfach nur wissen, wie es damit weitergeht

Seel: „Seit 2014 frage ich immer wieder einmal bei unseren örtlichen Kommunalpolitikern nach dem Stand des Bauvorhabens der Straße K 10n nach. Zu Beginn meiner Anfragen konnte man mir noch sagen, was für die Zukunft beim Bau geplant sei. Aber bei meinen aktuellen Anfragen hat man mich auf den § 24 der GO NRW verwiesen. Weitere Auskünfte waren Fehlanzeige.“ Im gesagten Paragrafen heißt es unter anderem: „Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat oder die Bezirksvertretung zu wenden.“ Seel will aber weder eine Anregung noch eine Beschwerde einreichen – er will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Aber auch seine persönliche Anfrage im März bei Bürgermeister Pesch sei bislang unbeantwortet geblieben: „Können Sie mir bitte den aktuellen Stand und den Termin der Fertigstellung für das Bauvorhaben nennen?“

Die Antwort auf diese Frage hätte auch Marion Weber, CDU-Ratsfrau, gerne mal gehört. Das Thema Verkehr in Ost steht bei ihr auf jeder Tagesordnung im Bezirksausschuss Mitte. Klar sei: Auch der Bau der K 10n komme im Verkehrskonzept Ost vor. Auf ihre jüngste Nachfrage habe Baudezernent Jochen Kral allerdings über einen Wechsel des Gutachters gesprochen. Ursprünglich, so Weber, sollte das Verkehrsgutachten Ende 2017 vorgelegt werden. Nun fürchtet sie, dass es noch länger dauern könnte.

Klar sei aber: „Es muss bei der K 10n eine gute Lösung mit den Anwohnern der Neanderstraße gefunden werden.“ Sie seien bereits durch den Verkehr zu stark belastet. Bekanntlich wird auf dem Teil der Neanderstraße, die zu beiden Seiten bebaut ist, wechselnd geparkt. Ein Durchkommen ist manchmal sehr schwer.

Oft quält sich auch Schwerlastverkehr hindurch: Die Vermutung liegt nahe, dass bei Autobahnstaus die Navigationsgeräte diese Strecke als Umleitung empfehlen. Nach dem aktuellen Stand stehen Haushaltsmittel ab 2018 als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt zur Verfügung, so Christian Stollenwerk vom Büro Bürgermeister. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Maßnahmen seien allerdings noch zu schaffen: „Im Zuge der Etatberatungen 2018/19, die im Herbst 2017 beginnen, können hoffentlich konkretere Angaben zum Zeithorizont der Maßnahme gemacht werden.“

Anzeige