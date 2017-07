Im September starten die Kurse des evangelischen Familienbildungswerks.

Ratingen. Das Evangelische Familienbildungswerk setzt bei seinem Jahresthema einen besonderen Schwerpunkt: Eine „gemeinsame wertvolle Zeit“ bietet Einzelnen, Paaren und Familien eine breite Palette von Kursen und Unternehmungen. So kann man lernen, wie eine Wellness-Massage zu zweit (18. November) zu einer kleinen Erholungsinsel im Alltag wird oder wie ein Kräuterspaziergang im Herbst (22. September) zur Bereicherung der bisherigen Geschmackspalette führen kann. Wie ein Leben in Achtsamkeit oder ein Leben in Balance bereichern kann, kann man jeweils an einem Tag in und mit einer kleinen Gruppe erleben.

Erwachsene und Kinder ab drei Jahren können in einem Märchen-Schattenspiel in andere Welten abtauchen oder in einem mitreißenden Zumba-Mix für Eltern mit Kindern ab fünf Jahren sich gemeinsam in Bewegung bringen.

Zum Thema „Küchenchemie“ werden Kinder zwischen vier und und acht Jahren mit ihren Großeltern, Tanten, Onkels oder Eltern sich am 14. Oktober im Erforschen spielerisch erproben oder selbstgebastelte Drachen im Herbstwind austesten.

Ab September starten nach der Sommerpause die neuen Kurse im Evangelischen Familienbildungswerk der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann GmbH. Wer mit seinem Kind eine Babygruppe, eine Krabbelgruppe, eine Pekip-Gruppe oder eine Eltern-Kind-Gruppe besuchen möchte, kann sich noch anmelden. Zu den Themen rund um die Geburt, Babygruppen, Eltern-Kind-Spielgruppen, Aktionen für Eltern und Kinder, Bewegungs-, Entspannungs- oder Kochkursen ist für die ganze Familie alles dabei.

Das Programm liegt in evangelischen Kirchengemeinden, bei Sparkassen, Banken, Apotheken, Ärzten sowie anderen öffentlichen Einrichtungen aus und im Haus am Turm, Turmstraße 10/Angerstraße 11. kle

