Netto baut neu und wird größer

In Tiefenbroich wird das Alt-Gebäude abgerissen. Der Neubau des Discounters mit 769 Quadratmetern Verkaufsfläche erhält zudem noch einen separaten Back-Shop.

Ratingen. Gute Nachricht für die Tiefenbroicher, deren Einkaufsmöglichkeiten seit Langem eher beschränkt sind: Der Netto-Markt an der Sohlstättenstraße soll nach einem Abriss neu und größer gebaut werden und auch einen Backshop erhalten. Der Stadtverwaltung liegt bereits seit 2015 eine Bauvoranfrage der Lebensmittelkette vor. Das Planungsamt signalisierte jetzt Zustimmung. Das Thema soll im nächsten Bezirksausschuss Tiefenbroich behandelt werden, sagte gestern Vorsitzender Wolfgang Diedrich.

Für die Stadtverwaltung steht fest: „Der geplante Netto-Markt ist aktuell der einzige Nahversorger im Ortsteil Tiefenbroich. Und auch der Backshop mit Café dient der Nahversorgung des Gebietes und ist aus Sicht der Stadtplanung in diesem Gebiet erwünscht.“ Die Nahversorgung mit Lebensmittel im Stadtteil ist seit Jahren mehr als dürftig. Zuletzt machte der Penny-Markt dicht. Kein Wunder, dass bereits andere Supermarktketten Interesse bekundet haben: Doch es fehlt offenbar an möglichen Grundstücken. So soll sich auch der Discounter Aldi für einen Standort in Tiefenbroich interessiert haben: Auf dem Grundstück entstand jedoch eine Autowaschanlage. Ein Teil des Grundstückes soll noch in Besitz von Aldi sein, jedoch ist die Fläche wohl zu klein für das Konzept der Kette.

Diedrich kennt die schwierige Versorgungslage in dem Stadtteil und freute sich, dass nun Bewegung in die Sache kommt. So sehr sich die Tiefenbroicher nun auf einen vergrößerten Markt freuen – viele dürften sich fragen, wo sie zwischen Abriss und Neubau einkaufen sollen: Diedrich hofft, das in der kommenden Sitzung des Bezirksausschusses klären zu können. Die Terminierung der Sitzung steht aber noch nicht fest, sagte er gestern. Der derzeitige Netto-Markt liegt an der Sohlstättenstraße 11. Er soll komplett abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der neue Einzelhandelsmarkt ist eingeschossig und soll auf 769 Quadratmeter Verkaufsfläche vergrößert werden, außerdem ist ein separater Back-Shop mit Café als Anbau mit weiteren 75 Quadratmeter Fläche geplant. Der geplante Back-Shop bildet mit dem Netto-Markt eine betriebliche Einheit: Das Ganze gilt als „großflächiger Einzelhandelsbetrieb“.

Wichtig für die Anwohner: Der Supermarktbetreiber hat 50 Stellplätze vorgesehen. Nach Angaben der Stadtverwaltung seien eigentlich nur 40 Stellplätze vorgeschrieben, von denen 75 Prozent für Kunden reserviert sind. Netto plant, von den 50 Plätzen sechs an die Gärten der benachbarten Wohnhäuser zu legen – sie sind aber als reine Mitarbeiterparkplätze vorgesehen.

„Das Vorhaben ist städtebaulich vertretbar“, so die Stadt nach eingehender Prüfung. Es sei Ziel, gewerblichen Betrieben einen besonderen Bestands- und Weiterentwicklungsschutz zu gewähren. Außerdem werde der neue Einzelhandelsbetrieb der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung dienen.

