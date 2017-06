Drei Verletzte in zwei Tagen: Mit einem Samurai-Schwert schwingend soll ein Ratinger Gäste in seiner Wohnung so sehr in Angst und Schrecken versetzt haben, dass diese aus dem ersten Stock sprangen.

Ratingen/Düsseldorf. Er soll fünf Gäste in seiner Wohnung in Todesangst versetzt haben: Ein 49-jähriger Ratinger muss sich an diesem Dienstag in Düsseldorf vor dem Amtsgericht verantworten.

Vor drei Jahren soll er zuerst die Wohnungstür abgeschlossen, dann ein Samurai-Schwert gezückt und gesagt haben: „Keiner kommt hier lebend raus, ich bringe euch alle um!“ Dann hatte er laut Anklage das Licht ausgeschaltet und mit dem Schwert auf Möbel eingedroschen. In Panik seien die Gäste vom Balkon im ersten Stock gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen. Zwei von ihnen verletzten sich dabei.

Als eines der Opfer am nächsten Tag an der Wohnung des Angeklagten auftauchte, soll es zu einem Kampf gekommen sein, bei dem der Angeklagte dem Kontrahenten ein Messer in die Brust gerammt haben soll. dpa

