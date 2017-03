Ratingen. Am Montagabend, gegen 20:40 Uhr, hörten Zeugen an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ratingen einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster mussten sie feststellen, dass ein schwarzer Renault Twingo in den Vorgarten des Hauses Nr. 42 gefahren und dort gegen die Hauswand geprallt war.

Die fünf Insassen verließen den verunfallten Pkw und entfernten sich zunächst in Richtung Lenaustraße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei eine der Flüchtigen antreffen und kontrollieren. Über die Frau erhielten die Beamten Hinweise auf die flüchtige Fahrerin. Diese meldete sich nur wenig später telefonisch bei der Polizei und gab an, sich an der Dieselstraße aufzuhalten.

Dort trafen die Beamten dann tatsächlich auf die 22-jährige Schadensverursacherin. Diese gab noch vor Ort unumwunden zu, den Renault zum Unfallzeitpunkt gefahren zu haben. Gleichzeitig räumte die junge Frau ein, von der Örtlichkeit geflüchtet zu sein, weil sie keinen Führerschein besitzt.

Da die 22-Jährige der Polizei bereits als Drogenkonsumentin bekannt ist, brachten die Beamten sie zur Wache nach Ratingen und führten bei ihr einen Drogentest durch. Dieser verlief "positiv" im Hinblick auf Kokain. Es folgten die Entnahme der Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens auf ca. 2500,- Euro.

