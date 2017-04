Ratingen. Am frühen Sonntagmorgen kam es in Ratingen-Homberg, auf der Meiersberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndung in Velbert angetroffen werden.

Während einer Streifenfahrt stellten Einsatzkräfte der Polizei Ratingen gegen 06:00 Uhr abseits der Meiersberger Straße auf einer Weide einen unfallbeschädigten Opel Astra fest. Dazu war der dortige Ampelmast aus dem Boden gerissen worden und lag nun im Straßengraben. Der Opel, der massive Unfallschäden an der Front zeigte, war verschlossen, Personen befanden sich nicht mehr in der Nähe.

Im weiteren Fortgang der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der mögliche Unfallverursacher in Velbert wohnt. An seiner Wohnanschrift konnte der 31jährige Halter des Unfallwagens angetroffen werden. Er gab an, auf seinem Heimweg gegen 04:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich gegen die Ampel gefahren zu sein. Mit einem Taxi ließ er sich dann nach Hause fahren.

Die Einsatzkräfte der Velberter Polizei nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des Velberters wahr. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein des Velberters wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5 000 EUR.

