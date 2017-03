Ratingen. Am Donnerstagabend verursachte ein stark alkoholisierter 48-Jähriger gleich mehrere Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden. Zunächst fuhr der Ratinger mit seinem BMW an der Kaiserswerther Straße ein Verkehrszeichen um. Anschließend fuhr er in Richtung Dieselstraße, ohne sich um seinen Unfall zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Noch während die Beamten die Aussagen der Zeugin am Unfallort aufnahmen, hörten sie einen lauten Knall.

Schnell wurde klar, dass der 48-jährige BMW-Fahrer im Kreuzungsbereich Kaiserswerther Straße/ Dieselstraße erneut die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte und gegen den Mast einer Fußgängerampel geprallt war. Obwohl er dabei erheblichen Sachschaden verursachte, flüchtete der Mann auch von dieser Unfallstelle und fuhr weiter über die Kaiserswerther Straße in Richtung Broichhofstraße.

Die Beamten fuhren hinter dem Flüchtigen her und konnten ihn nach kurzer Fahrt anhalten. Der 48-Jährige fuhr unterdessen dem bereits stehenden Streifenwagen hinten auf und verursachte erneut Sachschaden. Die Polizei führt einen Alkoholtest durch, der über 2 Promille ergab. Der 48-Jährige wurde zur Wache gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens auf mindestens 13.000 Euro.

