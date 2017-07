Der Kreis reparierte die Stufen des Wanderwegs an der A 52 und beseitigte Stolperfallen.

Ratingen. Die Ratingerin Uta Lipperson ist mit ihrem Hund gerne und oft im Wald unterwegs. In der vergangenen Woche entdeckte sie eine gefährliche Stelle an einem Wanderweg: Es handelt sich um eine Treppe, die an der Autobahnbrücke zum Hülsenbergweg hinauf führt: „Der markierte Wanderweg führt parallel der A 52 von Ratingen nach Lintorf und mündet an der Fußgängerbrücke, die über die A 52 in den Hülsenbergweg nach Lintorf führt. Der ehemals mit Holzbohlen befestigte Treppenauf- und -abgang ist mittlerweile total verwittert und verrottet, nur die Eisenträger stehen als gefährliche Überbleibsel mitten auf den Unebenheiten.“

„Wir waren heute Morgen in besagtem Waldstück unterwegs und siehe da: Die Treppe ist befestigt! Das ging ja wirklich flott.“

Uta Lipperson

Und: „Da es sich um einen offiziell markierten Wanderweg handelt, beobachtet man demzufolge, wie sich oft Senioren mühen müssen, um dieses unebene und gefährliche Hindernis zu bewältigen. Ein Fahrrad kann schon überhaupt nicht mehr über den Steilhang hochgeschoben oder -getragen werden. Als Treppenabgänger muss man, vor allem in der Dämmerung, sehr genau hinschauen, um nicht über die Eisenträger zu stolpern, und auch für Hunde stellen diese eine erhebliche Verletzungsgefahr dar. Bei feuchtem Wetter kommt noch eine nicht unerhebliche Rutschgefahr hinzu.“

Auf Nachfrage erklärte die Stadtverwaltung, dass man an dieser Stelle nicht zuständig sei. Aber man leitete die Anfrage unter anderem auch an den Kreis Mettmann weiter, der sich für zuständig erklärte. Die als „Treppe“ bezeichnete Aufstiegshilfe befinde sich tatsächlich in der Verkehrslast des Kreises, man werde sich „in den nächsten Tagen drum kümmern“, hieß es vom Liegenschaftsamt des Kreis Mettmann.

Und siehe da, am Dienstag war bereits alles erledigt: Einige Stufenbretter sind sichtbar erneuert worden. Die Stufen selbst sind mit Sand aufgefüllt worden, die Stolperhaken können Fußgängern nicht mehr gefährlich werden.

