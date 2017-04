Ratingen. Am Freitag fiel einem Ratinger gegen 13:44 Uhr ein Radfahrer auf, der die Straße "Am Ostbahnhof" mit starken Schlangenlinien befuhr und kurz darauf stürzte.



Sofort herbeieilende Passanten halfen dem leicht verletzten 55-jährigen Ratinger auf und informierten die Polizei.



Die eingesetzten Beamten stellten bei Eintreffen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille.



Anschließend an die Verkehrsunfallaufnahme wurde dem Radfahrer in der Polizeiwache Ratingen eine Blutprobe entnommen.



Die leichten Verletzungen des Radfahrers wurden ambulant im Krankenhaus versorgt.

