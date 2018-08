Zahlreiche Besucher säumten gestern den Weg, als die St. Sebastianus-Bruderschaft durch die Straßen zog.

Ratingen. Das sonnige sommerliche Wetter hatten sich die Lintorfer Schützen bei ihren ganzen Vorbereitungen auch wirklich verdient. In der Vergangenheit gab es nämlich einige zum Teil heftig verregnete Schützenfeswochenenden in Lintorf.

Seit Freitagmittag hielt das Wetter, und die Kirmes konnte bei Sonnenschein eröffnet werden. Abends sorgte zum Auftakt viertägigen Lintorfer Schützenfestes die Oktoberfestband „Blechblos’n“ bei einem bayrischen Abend im Festzelt für riesige Stimmung bei den Besuchern. Tags drauf gehörte das Zelt den Lintorfer Senioren. Sie wurden von den Schützen zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen eingeladen.

38 Formationen und sieben Musikzüge zogen durch Lintorf

Ein stimmungsvolles Platzkonzert mit großem Zapfenstreich am Lintorfer Markt, ein fulminantes Feuerwerk auf dem Schützenplatz und ein Discoabend mit „Düssel-Beat“ im Zelt rundeten den Samstagabend ab.

Höhepunkt des Schützenfestes war natürlich wieder der traditionelle Festumzug am gestrigen Sonntag. 38 Formationen, zu Fuß, zu Pferd oder in einer Kutsche, sieben Musikcorps und -kapellen marschierten entlang des etwa drei Kilometer langen mit Wimpeln und teilweise Maien geschmückten Zugweges durch den Stadtteil und ließen sich von den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand zuwinken.

Einer der großen Blickfänge unzähliger Festzüge in der Vergangenheit, die historische Biedermeiergruppe, zog in diesem Jahr aber leider nicht mit. Wie einige andere Formationen hat auch sie mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen.

Alle Musikzüge spielten nach dem Zug beim Biwak groß auf

Nach der Parade vor der Ehrentribüne an der Speestraße zogen alle Beteiligten gemeinsam ins Schützenzelt. Erstmals in diesem Jahr gab es dort nach dem Empfang der Bruderschaftsmajestäten ein Biwak, bei dem alle Musikformationen des Zuges sowie die Swinging Funfares aufspielten und das nahtlos in den Show-Abend mit einer Las-Vegas-Elvis-Show überging.

Die Königspaare der einzelnen Formationen wurden bei dieser Gelegenheit vorgestellt, und vier Schützen sowie Präses Benedikt Zervosen wurden vom Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften für ihre Verdienste um die Lintorfer Bruderschaft ausgezeichnet.

„Dem Geistlichen wurde das St. Sebastianus Ehrenschild am Band, Lothar Busch und Frank Nitsche das Silberne Verdienstkreuz sowie Peter Claassen und Hans-Günther Werner der Hohe Bruderschaftsorden verliehen“, berichtete der Chef der Lintorfer St. Sebastianus Bruderschaft, Andreas Preuß.