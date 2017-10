Vor 150 Jahren wurde die Evangelische Kirche in Lintorf eingeweiht. Die Gemeinde feiert das Jubiläum am nächsten Freitag.

Lintorf. In „Alt-Ratingen“ hatte sich Anfang des 19. Jahrhunderts auf Geheiß des preußischen Königs bereits die lutherische und reformierte Kirche zur unierten zusammengeschlossen und war für den reibungslosen Ablauf mit einer goldenen Unionsmedaille beschenkt worden. In Lintorf aber lag die Gemeinde sozusagen noch am Boden.

Nur rüstige Gemeindeglieder schafften den Fußweg nach Linnep oder Ratingen; in Lintorf fand der für Reformierte eigentlich vorgeschriebene Gottesdienst nicht mehr statt, und der Hauptpfarrer aus der Gemeinde Ratingen, zu der Lintorf gehörte, war nicht bereit, nach Lintorf zu kommen

Alte Aufzeichnungen geben ein lebendiges Bild trauriger Zeiten wieder: „Am 23.9.1849 fand im Friedrichskothen nachmittags um 14.30 Uhr der erste Gottesdienst seit langer Zeit statt.“ Der Friedrichskothen am Lintorfer Markt 20 war jahrhundertelang das Zentrum der reformierten und evangelischen Gemeinde in Lintorf. Der Fachwerk-Winkelhof besteht aus mehreren Bauteilen unterschiedlichen Alters. an den rechterhand liegenden zweigeschossigen Teil schließt sich ein eingeschossiges Bauwerk an.

Fünfzehn Monate später zog Pfarrer Eduard Dietrich in den recht baufälligen Hof Rüping ein. Die Gemeinde hatte immerhin endlich wieder einen Pfarrer. Aber erst drei Jahre später wurde er ordiniert und eingeführt, da die Gemeinde erst dann wieder ihre Selbstständigkeit erlangt hatte. Die räumlichen Verhältnisse im Betsaal des Friedrichskothen waren für einen Gottesdienst damals unhaltbar. „Schon wenn an normalen Sonntagen 100 Menschen kamen, war die Luft sehr stickig. An Feiertagen jedoch ächzte es derart im Gebälk, dass der königliche Bauinspektor Einspruch einlegte, so dass nun ein dringender Handlungsbedarf vorlag“, heißt es in Aufzeichnungen. Also: Man musste bauen.

Geld für den Kirchenbau wurde aus ganz Europa gespendet

Bei der Gemeindeversammlung am 22. April 1862 sagten 37 Personen aus der Gemeinde verbindlich zu, den Bau einer Kirche finanziell zu unterstützen. Die Höhe der Zusicherungen lag bei umgerechnet rund 2.000 Euro pro Familie. Darüber hinaus wurden Kollekten gesammelt. Trotzdem konnte die Gemeinde kaum mehr als fünf Prozent der Baukosten aus eigener Kraft aufbringen.

Dass die Kirche dennoch gebaut wurde, lag daran, dass Gemeinden aus dem ganzen Rheinland, ja aus ganz Europa, beträchtliche Geldsummen für den Kirchenbau in Lintorf spendeten.

Selbst die Gemeinde in Midiasch in Siebenbürgen spendete 106 Reichsthaler, nach heutigem Geld gut 8000 Euro und etwa ein Prozent der Bausumme. Noch größere Beträge kamen aus den aufstrebenden Industriestädten an Rhein und Ruhr.