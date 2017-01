Lintorfer Karneval: TuS 08 sucht Mitstreiter

Lintorf. Die Vorfreude ist groß beim TuS 08 Lintorf, der auch in diesem Jahr den Lintorfer Kinderkarnevalszug tatkräftig unterstützen wird. Am Sonntag, 26. Februar, startet der große närrische Lindwurm. In diesem Jahr lautet das Motto: „Vier mal elf Jahre Rakika – verbindet Menschen wunderbar“. Das Rakika ist das Kinderkarnevalskomitee der Stadt Ratingen. Und dies ist geplant: Der TuS 08 wird mit Fußgruppen, Motiv- und Bagagewagen am Zug teilnehmen, um seinen Kindern und Jugendlichen einen ereignisreichen Karnevalstag zu bieten. Los geht es am Karnevalssonntag um 13.30 Uhr auf der Krummenweger Straße mit dem Aufstellen der Gruppe. Der gesamte Tross wird sich dann gegen 14.11 Uhr in Bewegung setzen.

Ab sofort können sich alle Kinder mit ihren Freunden, Verwandten und Bekannten für die Karnevalsgruppe des TuS 08 Lintorf in der Geschäftsstelle des Vereins an der Brandsheide 30 in Lintorf anmelden. Das Organisationsteam freut sich auf karnevalsbegeisterte Kinder. Doch bis der Zug startet, gibt es noch jede Menge Arbeit für das Organisationsteam um Tim Humrich und Michael Krauß. Die Hauptbauphase am Motivwagen wird für das Karnevals-Brassel-Kommando bald in vollem Gange sein. Wie der Wagen aussehen wird, wollte Humrich noch nicht verraten, „aber er wird zum Motto des Kinderkarnevals passen”. Der Lintorfer Zug gehört zu den großen Attraktionen in der Region. Sogar Gäste aus dem Ruhrgebiet schauen gern vorbei.

Wer dem Team als Wagenbegleiter am Karnevalssonntag helfen kann, melde sich telefonisch bei Tim Humrich unter 02102/7400527 oder per E-Mail. kle

tim.humrich@tus08lintorf.de

Anzeige