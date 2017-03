Lintorfer Geschichte per Smartphone erleben

Die 15 Informationstafeln sind durch eine kostenlose App fürs Handy erweitert worden.

Lintorf. Schon 2010 gestaltete der Verein Lintorfer Heimatfreunde in Kooperation mit dem TuS Lintorf einen historischen Ortsrundgang. Er umfasst seitdem 15 bedeutsame Stationen im Ortskern des „Dorfes“. An den jeweiligen Erinnerungsstätten, zumeist Gebäude mit langer Tradition, sind Info-Tafeln angebracht, die historisches Hintergrundwissen vermitteln.

Da mittlerweile fast jeder Smartphones oder Tablets im Alltag nutzt und stets dabei hat, entstand der Gedanke, auf diesem digitalen Weg weitreichendere, auch bebilderte Informationen zu den Stationen bereitzustellen. Dazu wird der „Biparcours“ genutzt, eine App, die kostenfrei im Appstore oder bei Bildungspartner NRW herunterzuladen ist. Die Bezeichnung Biparcours verweist auf die Bildungspartner, die hinter diesem Angebot stehen: das Kopernikus-Gymnasium Lintorf, der Verein der Lintorfer Heimatfreunde und der TuS 08 Lintorf. Die App bietet somit eine umfangreiche, moderne Ergänzung des Ortsrundgangs.

Das Angebot richtet sich an Schüler und alle anderen Interessierten, die die Geschichte Lintorfs besser kennenlernen möchten. Sie erwartet ein detaillierter Blick auf all das, was in den historischen Gebäuden im Lauf der Zeit geschehen ist. Familiengeschichten, sich wandelnde Nutzung der Gebäude, Besitzverhältnisse, Geld und Handel ist zu erkunden. Der Nutzer der App findet den Rundgang über die Suchfunktion (Lintorf eingeben) oder über den QR-Code, der auf der Tafel jeder der 15 Stationen angebracht ist. Der Rundgang kann an allen Stationen beginnen. Es können auch nur einzelne Stationen aufgesucht werden. Der Parcours hat eine Länge von rund drei Kilometern, er ist in bis zwei Stunden zu bewältigen.

Die App bietet am Ende jeder Station noch ein kleines Wissensquiz, bei dem Punkte gesammelt werden können. Die Bild- und Textauswahl erfolgte von Dietmar Falhs, der beim TuS Lintorf für die Verwaltung des Vereinsarchivs zuständig ist. Red

