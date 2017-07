Christian Lüdecke ist auf Paddeltour durch die kanadische Wildnis gegangen. Seit 18 Jahren macht er Urlaub am liebsten allein.

Lintorf. Der Lintorfer Christian Lüdecke liebt Abenteuerurlaube. Mit Zelt und Rucksack geht er im Sommer wie im Winter seit rund 18 Jahren alleine auf Tour. Eine seiner Reisen führte ihn zu einer Kajaktour nach Kanada, über die er mit einem Vortrag beim Lintorfer Heimatverein (VLH) berichten wird. „Er war dort auf dem Yukon und in Dawson City unterwegs. Das sind Namen, die Erinnerungen an Abenteuer und unbegrenzte Freiheit wecken. Und weil Kanada in diesen Tagen seinen 150. Geburtstag feiert, lag es nahe, bei unserem Vortragsabend im Juli über dieses Land zu berichten“, sagt Andreas Preuß, stellvertretender Vorsitzender des VLH.

Der 36-Jährige genießt die Abgeschiedenheit der Natur

„Schon früher bin ich mit meiner Familie viel im Urlaub gewandert. Ich wollte aber mehr und vor allem unabhängig sein“, erzählt der abenteuerlustige Lüdecke. Und so machte der heute 36-Jährige kurz nach seiner Volljährigkeit seinen Traum wahr. Mit Zelt und Rucksack ging es erstmals ganz alleine während der Sommerferien zu einer Wanderung in das norwegisch-schwedische Grenzgebiet. Weitere Touren folgten, im Winter auch schon mal mit Skiern und Pulka. Im vergangenen Jahr ging es zum ersten Mal nach Übersee: zu einer Paddeltour auf den kanadischen Fluss Yukon, natürlich wieder ganz alleine.

Die Frage, ob es alleine nicht einsam oder langweilig sei, verneint Lüdecke. „Nur einmal war es bei einer Wintertour etwas komisch, sieben Tage lang mit keiner Menschenseele in Kontakt zu kommen. Im Normalfall trifft man aber spätestens nach drei Tagen auf andere Touristen oder Einheimische. Langeweile kommt nicht auf“, erzähl der Lintorfer: „Abends krieche ich todmüde in meinen Schlafsack, sitze am Lagerfeuer oder erkunde noch ein wenig die Gegend um den Lagerplatz. Etwas zu Lesen habe ich auch dabei.“

Der 36-Jährige liebt die Ruhe und unberührte Natur, denn da könne er abschalten, der Alltag spiele keine Rolle. „Man ist unabhängig und muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich stehe auf, wann ich will, gehe die Strecke, die ich möchte – in einem von mir bestimmten Tempo“, fügt Lüdecke hinzu. Trotz Unabhängigkeit hat er seit seiner ersten Solotour mit seiner Familie vereinbart, sich regelmäßig alle zwei, drei Tage mit Angabe seines Standortes zu melden, zur Not auch mit seinem Satellitentelefon. Und von ihnen eine Antwort zu bekommen, so kurz sie auch ist, tut auch mal gut.