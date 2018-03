Die Bürgerinitiative ist sauer: Es gibt seit zwei Jahren ein Maßnahmenpaket gegen den Verkehrslärm, umgesetzt wurde noch nichts.

Ratingen. Es gibt viel Krach um den Lärm, unter dem Bürger im Lintorfer Norden massiv zu leiden haben. Die dortige Bürgerinitiative mit ihrem Sprecher Siegfried Zschauer erklärt, dass von den Sofort-Maßnahmen, die laut Verkehrsentwicklungsplan für Lintorf beschlossen wurden, bisher nicht ein einziger Punkt umgesetzt worden sei.

„Die Verwaltung hatte dafür zwei Jahre Zeit“, sagt Zschauer, doch es sei leider nichts passiert. Im ersten Halbjahr 2017 sei die TÜV Rheinland Energy GmbH mit einer schalltechnischen Untersuchung (Lärmgutachten) für Lintorf beauftragt worden. „Da die Stadt innerhalb von neun Monaten nicht in der Lage war, die Basisdaten komplett zur Verfügung zu stellen, wird am Gutachten nicht gearbeitet“, erklärte Zschauer. Jochen Kral, der Technische Beigeordnete, sagte gestern, dass die Stadt demnächst eine Vorlage zum neuen Verkehrskonzept in Lintorf präsentieren werde.

Die Pläne, einen neuen Autobahnanschluss im Lintorfer Norden zu schaffen, sind offenbar noch lange nicht vom Tisch. „Der Ratinger Stadtteil Lintorf erfreut sich seit mehreren Jahren großer Beliebtheit. Neben Wohnprojekten wurden zahlreiche Gewerbeansiedlungen realisiert, die einerseits zur Prosperität der Stadt Ratingen insgesamt beitragen, andererseits durch eine massive Zunahme der Verkehrsbelastung auch nachteilige Auswirkungen auf die in Lintorf vorhandene Verkehrsinfrastruktur haben“, erklärte die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann in einem Schreiben an Hendrik Schulte, Staatssekretär im Landesministerium für Verkehr.

In dem Brief bat Schlottmann um Prüfung der Realisierungschancen der Einrichtung einer zusätzlichen Anschlussstelle an die Autobahn A 524 im Lintorfer Norden, um vor allem für diesen Teil Lintorfs die Belastung mit Verkehr und Lärm zu verringern. „In den politischen Gremien vor Ort, aber auch innerhalb der Bürgerschaft werden seit langem mögliche Wege zu einer Entlastung Lintorfs von Verkehr und Lärm diskutiert. Neben der Reaktivierung der Ratinger Weststrecke (Westbahn) für den Schienenpersonennahverkehr ruhen viele Hoffnungen auch auf der Einrichtung einer zusätzlichen Autobahnanschlussstelle an der A 524 in Lintorf im Bereich der Gewerbegebiete des Lintorfer Nordens, und zwar in Fahrtrichtung des Autobahnkreuzes (AK)Breitscheid“, so Schlottmann. Der zunehmende Lärm im Lintorfer Norden plagt die Bürger seit mehreren Jahren. Es gibt die Bürgerinitiative, die sich vehement gegen diese Entwicklung stemmt.

Eine Kritik: Bei den Planungen für das boomende Gewerbegebiet (Keramag, DHL und andere Firmen) hat man die Auswirkungen auf den Verkehr und die Anwohner entweder ignoriert oder schlichtweg stark unterschätzt.