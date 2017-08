1,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen.

Ratingen. Das Wohnungsunternehmen LEG entwickelt seine Wohnungsbestände kontinuierlich weiter und setzt daher verstärkt auf Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie auf energetische Ertüchtigung. In diesem Jahr steigert die LEG ihre Investitionen auf insgesamt 204 Millionen Euro – im Vorjahr waren es insgesamt 149 Millionen Euro. Somit fließen in diesem Jahr rund 24 Euro (Vorjahr: 18,20 Euro) in jeden Quadratmeter Wohnfläche des Unternehmens.

Häuser werden energetisch und sicherheitstechnisch saniert

Auch in Ratingen investiert das Wohnungsunternehmen dieses Jahr 1,5 Millionen Euro in die Modernisierung und Wärmedämmung von 100 Wohnungen. Die 1972 erbauten Gebäude an der Erfurter Straße sowie der Stendaler Straße in Ratingen-West werden unter energetischen Gesichtspunkten weitreichend modernisiert. Die Arbeiten umfassen konkret unter anderem die neue farbliche Gestaltung der Fassaden mit einem Wärmedämmverbundsystem, die Wärmedämmung der Kellerdecken, den Einbau neuer Fenster mit Wärmeschutzverglasung, den Anstrich des Treppenhauses sowie die Installation von Gegensprechanlagen.

„Mit diesem nachhaltigen Maßnahmenpaket erreichen wir mehrere Ziele: Wir steigern die Wohnqualität für unsere Mieter spürbar, reduzieren ihre Heizkosten, entwickeln unseren Wohnungsbestand in angemessener Form zukunftsfähig weiter und leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die Umwelt. Denn dank der Modernisierungen kann der CO2-Ausstoß in den Häusern deutlich gesenkt werden“, sagt der LEG-Niederlassungsleiter Uwe Steinbach.

„Als Wohnungseigentümer bieten wir unseren Mietern attraktiven Wohnraum zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das zahlt sich aus: Mit einer Mietzeit von über elf Jahren bleiben unsere Mieter der LEG überdurchschnittlich lange treu. Auch Mietverhältnisse von mehreren Jahrzehnten sind bei der LEG keine Seltenheit.“

Vor einigen Jahren wurden die Himmelshäuser modernisiert

Schon vor ein paar Jahren hatte die LEG ein strammes Sanierungspaket für den Stadtteil geschnürt: Innerhalb eines Jahres wurden Wohnungen in Gebäuden an der Erfurter Straße, Dieselstraße, Benzstraße und Breslauer Straße modernisiert. In einem ersten Schritt hatte die LEG rund 26 Millionen Euro in die Modernisierung von über 1000 Wohnungen am Standort West investiert, dann weitere 3,5 Millionen Euro für die Sanierung von 238 Wohnungen bereitgestellt. Die Häuser wurden überwiegen um das Jahr 1975 erbaut.

Die LEG ist mit rund 130 000 Mietwohnungen und zirka 350 000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2016 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 763 Millionen Euro.

