Das Unternehmen saniert Wohnungen in West, Lintorf und Mitte. Balkone, Dämmung und Fenster werden erneuert.

Ratingen. Das ist ein sehr deutliches Signal für die Region: Das Wohnungsunternehmen LEG gibt nach eigenen Angaben in diesem Jahr im Schnitt rund 30 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche aus, um seine Bestände zu modernisieren und den Wohnwert für seine Mieter zu erhöhen. Dies sei das höchste Investment seit 20 Jahren und übertreffe den Vorjahreswert um rund sieben Millionen Euro, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Die Rekordausgabensumme komme auch Ratingen und seinen Bewohnern zugute, hieß es. Denn dort investiert das Wohnungsunternehmen in diesem Jahr rund 1,3 Millionen Euro in insgesamt 101 Wohnungen in Lintorf, West und Mitte. Davon entfallen allein 300 000 Euro auf reine Instandsetzungsmaßnahmen wie beispielsweise die Balkonsanierung – Kosten, die komplett von der LEG selbst getragen werden.

Die zwischen 1957 und 1976 errichteten Gebäude in der Wedauer Straße 13 und 15 (Lintorf), in der Sandstraße 26 bis 28 sowie am Bleicherhof 13c und 13d (Ratingen Mitte) modernisiert das Unternehmen unter energetischen Gesichtspunkten. Die Arbeiten umfassen je nach Standort und Gebäudetyp einige der folgenden Maßnahmen: die neue farbliche Gestaltung der Fassaden mit einem Wärmedämmverbundsystem, die Erneuerung beziehungsweise Sanierung der Dächer, der vereinzelte Austausch der alten Fenster gegen neue isolierverglaste Fenster mit Kunststoffrahmen, die Modernisierung der Zentralheizung, die Erneuerung der Elektro-Installation im Treppenhaus, die Dämmung der Kellerdecken, die Montage von Haustürvordächern, der Austausch der Hauseingangstüren sowie die Erneuerung der Gegensprechanlagen.

Gebäude werden nach Sanierung energieeffizienter

„Wir haben ein nachhaltiges Maßnahmenpaket geschnürt, mit dem wir unseren Mietern auch aus technischer Sicht vielfältige Vorteile bieten. Mit der Wärmedämmung machen wir die Gebäude effizienter. Künftig wird hier also weniger Energie benötigt, wodurch wiederum Heizkosten eingespart werden können. Dabei helfen auch die neuen isolierverglasten Fenster. Wir leisten mit unseren Arbeiten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die Umwelt. Denn dank der Modernisierung kann der CO2-Ausstoß in den Häusern deutlich gesenkt werden. Durch den neuen Anstrich sehen die Gebäude zudem einfach einladend aus“, sagt Uwe Fischer, Abteilungsleiter Zentrale Technik der LEG.

Es gibt laut LEG auch andere wichtige Aspekte für Mieter. „Wir steigern spürbar die Wohnqualität für unsere Kunden. Im Vorfeld haben wir im Sinne der Kundennähe genau geschaut, welche Maßnahme sowohl unseren Gebäuden als auch unseren Mietern nützen. Wir wollen generell unsere treuen Mieter halten und modernisieren daher mit Augenmaß. Diese Strategie zahlt sich aus: Mit einer Mietzeit von über elf Jahren bleiben unsere Mieter der LEG überdurchschnittlich lange treu. Auch Mietverhältnisse von mehreren Jahrzehnten sind bei der LEG keine Seltenheit“, urteilte Anne-Marie Fuhrer, LEG-Niederlassungsleiterin Düsseldorf.