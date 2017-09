Die Säcke werden in verschiedenen Geschäften verkauft.

Ratingen. Der Sommer geht seinem Ende entgegen, die Tage werden kürzer und viele hoffen auf einen schönen und bunten Herbst. Die Blätter werden gelb, ocker, sogar leuchtend rot, aber irgendwann auch braun und fallen als Laub ab. Um das viele Laub von Bäumen und Sträuchern so bequem wie möglich entsorgen zu können, bieten die Kommunalen Dienste der Stadt Ratingen pünktlich zur beginnenden Herbstzeit – wie schon in den vergangenen Jahren – die bewährte „Laubsack-Aktion“ an. Ab Freitag, 15. September, wird es für die Entsorgung des Herbstlaubes diesen Abholservice mit speziellen Papiersäcken für Laub geben. Nach der Straßenreinigungssatzung ist jeder Anlieger verpflichtet, den Gehweg vor seinem Grundstück von Unrat sowie von Laub zu befreien. Da die Biotonne in vielen Fällen bei verstärktem Laubanfall nicht ausreicht, schafft die Laubsack-Aktion Abhilfe.

Die Laubsäcke werden gemeinsam mit dem Bioabfall eingesammelt

Die Laubsack-Aktion beginnt also in den kommenden Tagen und endet am 31. Dezember 2017. In diesem Zeitraum können die Säcke am Entleerungstermin der braunen Biotonne an die Straße gelegt werden. Sie werden dann gemeinsam mit dem Bioabfall eingesammelt. Die Laubsäcke mit einem Volumen von 120 Litern sind ab sofort gegen eine Gebühr von 0,61 Euro pro Stück bei folgenden Verkaufsstellen in Ratingen erhältlich: In Ratingen-Ost im Edeka-Markt Kels, Homberger Straße 6, in Homberg im Homberger Frischemarkt, Steinhauser Straße 22, in Hösel bei der Firma Kmetec, Bahnhofstraße 160/Ecke Eggerscheidter Straße. Darüber hinaus in Lintorf beim Schuh-Schlüsseldienst Hassan, Konrad-Adenauer-Platz 24, sowie in Tiefenbroich in der Tiefenbroicher Apotheke, Alter Kirchweg 13. In der Ratinger City hält die Verkaufsstelle Zigarren Krings, Markplatz 3, die Laubsäcke vor. Hinzu kommen in Ratingen West der Hammelmann Schuh- und Schlüsseldienst, Jenaer Straße 20 (Einkaufszentrum Mosaik) und in Breitscheid die ACTIV Apotheke im real, An der Hoffnung 125. Die Stadt weist darauf hin, dass das Bürgerbüro weiterhin keine Laubsäcke verkauft.

Darüber hinaus weisen die Kommunalen Dienste darauf hin, dass die Laubsäcke nur mit Laub befüllt werden dürfen. Andere Grünabfälle wie zum Beispiel Reisig oder Rasen- und Strauchschnitt gehören in die Biotonne oder können weiterhin montags bis freitags in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr an der Kompostierungsanlage in Ratingen-Breitscheid, Lintorfer Weg 83, gegen eine Gebühr von fünf Euro je Pkw-Kofferraumladung abgegeben werden. Red

