Die BU hatte eine stufenweise kostenlose Betreuung vorgeschlagen. Die CDU steht dem positiv gegenüber, hat aber auch Bedenken.

Ratingen. Es ist mittlerweile ein sehr ausschlaggebender Punkt – also relevant für Familien, die nach Ratingen ziehen wollen. Es geht um Kindergartenbeiträge und deren Höhe. In Wahlkampfzeiten ein heißes Thema, aber auch jetzt: Sebastian Wladarz, jugendhilfepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, sagt: „Natürlich kann man für eine Beitragsfreiheit große Sympathien haben. Grundsätzlich ist es ja richtig, Familien in einer frühen Phase zu entlasten.“

Die Bürger Union (BU) hatte bereits im Jahr 2008 beantragt, die Kindergartenplätze – zumindest stufenweise – für alle Kinder kostenlos bereitzustellen. Bei den Kindergartenbeiträgen handele es sich um einen weichen Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt für junge Familien erhöhe, sagten die BU-Fraktionsspitzen Rainer Vogt und Angela Diehl.

Dem stimmt grundsätzlich auch die CDU zu. Dennoch müsse man in diesem wichtigen Politikfeld die Ressourcen sinnvoll einsetzen. „Wenn wir Geld in die Hand nehmen, so muss es darum gehen, die Qualität der Betreuung und der pädagogischen Arbeit sowie die Betreuungsrelationen zu verbessern“, sagt Wladarz. Man dürfe nicht auf kurzfristige Effekte setzen und sicherstellen, dass das Angebot auch konjunkturunabhängig langfristig zu bezahlen sei.

Unterstützt wird diese Position in aktuellen Stellungnahmen zum Thema Sockelfinanzierung. „Die immer wieder diskutierte Beitragsfreiheit der Eltern sehen wir kritisch, da bei allen Bemühungen die Qualität Vorrang haben muss. Bereits heute gibt es eine soziale Staffelung oder vollständige Befreiung von den Beiträgen. Solange es qualitative und quantitative Handlungsbedarfe gibt, dürfen dem System keine Mittel entzogen werden. Auch die Eltern sind mehrheitlich bereit, für eine höhere Qualität der Kindertageseinrichtung mehr zu bezahlen“, schreiben die Unternehmer NRW.

BU will stufenweise kostenlose Betreuung für alle Kinder

Auch die Freie Wohlfahrtspflege sehe im Moment keine Möglichkeit, eine Beitragsfreiheit umzusetzen, „ohne zu Lasten der Qualität und einer notwendigen Qualitätsverbesserung in den Einrichtungen zu gehen“. So findet die CDU-Fraktion, dass Ratingen in Sachen Kita-Beiträge durchaus gut dastehe. Aktuell zeige eine Auswertung des NRW-Landtages anlässlich einer Großen Anfrage zu den Kita- und OGS-Gebühren sowie zu weiteren finanziellen Belastungen der Familien in NRW, dass Ratingen gerade im Vergleich zu anderen Kommunen bei den Beitragshöhen für die Nutzung der Einrichtungen im besonders niedrigen Bereich liege. „Teilweise gehört Ratingen sogar zu den Top 10. Zudem liegt die Personal- und Sachkostenausstattung in Ratingen im Vergleich zu den anderen Vergleichskommunen auf einem sehr hohen Niveau. Ein weiteres Plus für Ratingen“, sagt CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus.