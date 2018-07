Die freche Göre treibt auch in diesem Sommer wieder Schabernack am Blauen See. Malik, Sam und Aaron waren hinter der Bühne dabei.

Ratingen. Mit großen Augen bestaunt Malik das fulminante Finale von Pippi Langstrumpfs Geburtstagsfeier am Blauen See. So fasziniert ist er von dem überraschenden Besuch, der sich da zum Abschluss mit großer Geburtstagstorte über „das offene Meer“ der Naturbühne schiebt, dass der Zweijährige das Klatschen einfach vergisst. So wie ihm geht es aber nur wenigen, die mehreren hundert Besucher applaudieren und bejubeln das tolle Ende einer ganz besonderen Geburtstagsfeier dafür umso mehr.

Da haben die Besucher des Stücks „Pippi feiert Geburtstag“ alle schon lautstark Geburtstagslieder gesungen, „Pippiraten“ auf großer Fahrt begleitet und noch viel mehr erlebt – denn wenn Astrid Lindgrens Heldin feiert, dann kann das ja nur Spaß machen. Maliks Bruder Aaron (4) und sein Freund, der gleichaltrige Sam sind ebenfalls gebannt von den kleinen und größeren Abenteuern, die Pippi, Annika und Thomas rund um die quietschbunt Villa Kunterbunt erleben.

Abenteuer, die in den Sommerferien dreimal in der Woche und insgesamt noch bis 3. Oktober in 48 Aufführungen auf der Naturbühne am Blauen See zu erleben sind. Das Besondere an dieser Bühne ist nicht nur ihre landschaftliche Lage, sondern auch dass es hier überall was zu entdecken gibt.

Am Samstag durften die drei Jungs auch mal hinter die Kulissen schauen. Und was dort nach der Aufführung als erstes auffällt: Dieser ganz besondere Blick auf den Gesichtern der Akteure. Ein Blick, den eben nur Schauspieler nach einer gelungenen Vorführung und dem Bad im Applaus haben: Eine Mischung aus abfallender Anstrengung und Konzentration, vor allem aber Zufriedenheit. Lohn für die Leidenschaft der Darsteller dürfte aber auch sein, dass die Kinder aus dem Publikum pausenlos von dem erzählen, was sie erlebt haben und dass sie sich fast kaum entscheiden können, was sie toller fanden.

Beim Blick hinter die Kulissen gibt es spannende Entdeckungen

Für Sam ist das ganz klar die chaotische Polizistenszene, die bis aufs Dach der Villa Kunterbunt führt. Aaron fällt es da schon schwerer: „Ich fand die Musik und die Tanzszenen schön.“ Hinter den Kulissen selbst staunen die Jungs darüber, dass das Sparschwein von Thomas und Annika gar nicht aus Porzellan ist oder dass es hier direkt vor der Villa Kunterbunt ein dickes, weiches Polster gibt, damit die Schauspieler weich fallen.