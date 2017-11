In der Manege feierte der RaKiKa den Auftakt der Session.

Ratingen. Ausgelassen feierte das Kinderkarnevalskomitee der Stadt Ratingen (RaKiKa) das Hoppeditz-Erwachen. Sandra Bottke, Vorsitzende des RaKiKa, war sehr zufrieden, dass so viele Narren der Einladung des Vereines gefolgt waren. Der mit einem kräftigen „Hoppeditz wach auf“-Ruf aus dem Schlaf geholte närrische Schelm dankte zunächst dem scheidenden Kinderprinzenpaar mit Gefolge und Schirmherren für eine tolle Zeit. „Ihr habt eine coole Nummer abgelegt und bei euren Auftritten viele Bützchen und Orden verteilt“, bescheinigte er den jungen Tollitäten Emilie I. und Lennart I., die in vollem Ornat auf der Bühne standen.

Zum letzten Mal hielten die beiden eine Rede, sangen ihr Lied und tanzten ihren Sessionstanz, bevor ihnen die Insignien abgenommen wurden und Schirmherr Daniel Tombers den schützenden Schirm über ihnen schloss.

Das neue Kinderprinzenpaar steht schon in den Startlöchern. Noch sind sie in zivil, ihre Ausstattung bekommen sie erst bei der Prinzenkürung im Januar. Zum ersten Mal nach ihrer Vorstellung, präsentierten sich Helene I. und Frederik I. in der Manege ganz offiziell mit den neuen Schirmherren der Firmen Pospischil und Grohage ihrem jecken Volk. Die beiden Schüler der Liebfrauenschule freuen sich schon sehr auf ihre Regentschaft. Venetia Helene I. hatte sich schon oft gewünscht, einmal selber das närrische Zepter in der Hand zu halten. Karnevalserfahrung hat sie schon etwas, tanzt sie doch seit einiger Zeit in der Ratinger Tanzgarde „Blau-Weiß“. mvk