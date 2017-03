Ratingen. Aufmerksame Passanten bemerkten am Dienstagmittag gegen 14:05 Uhr, am Glatzer Weg in Ratingen-West, einen verletzten Jungen. Der 12-Jährige saß im Bereich eines kleinen Fußgängerüberweges in Höhe der Hausnummer 5 auf dem Boden und war augenscheinlich kurz zuvor mit seinem Fahrrad gestürzt.

Die hilfsbereiten Passanten kümmerten sich um das Kind und informierten umgehend die Rettung. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Schüler in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Sturz des Jungen um einen Alleinunfall - ohne Fremdeinwirkung - handelt.

Der 12-Jährige hat allerdings keine Erinnerungen an das Sturzgeschehen und kann daher keine Angaben zu den Umständen machen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit der Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, in Verbindung zu setzen.

