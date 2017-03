Jugendliche werden zu Künstlern

Zehn- bis 14-Jährigen ermöglicht die Stadt in den Osterferien fünf ziemlich kreative Workshops.

Ratingen. Hier ist für reichlich Abwechslung in den Osterferien gesorgt: Die Stadt Ratingen bietet für Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren gemeinsam mit Partnerinstitutionen fünf neue kreative Workshops an. Die Veranstaltungen finden im Rahmen des Projekts „Kulturrucksack NRW“ statt, und sie sind für die Teilnehmer nach einer vorherigen Anmeldung komplett kostenfrei.

Kunstworkshop

„Figuren aus Gips“ heißt der Kunstworkshop, den das Museum Ratingen, Peter-Brüning-Platz 1, am 10. und 11. April jeweils von 10 bis 14 Uhr anbietet. Unter Anleitung der beiden Museumspädagoginnen modellieren die Teilnehmer aus Gips dynamische Figuren wie Ballerinas, Akrobaten oder Sportler, die am zweiten Tag noch bemalt und dekoriert werden. Anmeldungen unter Telefon 02102/5504184 oder per E-Mail.

museum@ratingen.de

Gestalten

Außerdem lädt der Jugendmigrationsdienst der NeanderDiakonie zum Workshop „Vom Traumfänger zum textilen Gestalten“ ein. Der Kurs findet vom 10. bis 13. April jeweils von 10 bis 15 Uhr im Diakonietreff, Maximilian-Kolbe-Platz 18b, statt. Die Teilnehmer basteln aus Materialien wie Wolle, Filz, Perlen und Federn einen Traumfänger, stellen ihren eigenen Stoff her und lernen, wie man Rucksäcke und Kissen näht. Anmeldungen per E-Mail.

i.papadopoulos@diakonie- kreis-mettmann.de

Songwriting

Wer lernen möchte, wie man einen eigenen Song schreibt und im Tonstudio aufnimmt, ist beim Kompaktkurs „Songwriting“ genau richtig. Die Musiker Martell Beigang und Gregor Kerkmann leiten den Workshop, der am 10. und 11. April jeweils von 11 bis 14 Uhr im Jugendzentrum Lux, Turmstraße 5, stattfindet. Wer ein Instrument spielt oder singt und seinen Song erfinden oder texten möchte, erhält hier die geeignete Unterstützung, wenn aus den eigenen Ideen ein neues Lied entsteht. Zum Abschluss wird der Song im Tonstudio des Lux aufgenommen. Anmeldungen telefonisch unter 02102/5504114 und per E-Mail.

andreas.mainka@ratingen.de

Comedy

Im Jugendzentrum „Manege“, Jahnstraße 28, ist am 11. und 18. April von 11.30 bis 17.30 Uhr „Young Comedy“ gefragt. Hier können die Teilnehmer ihr eigenes Potenzial im Bereich Comedy und Slapstick entdecken und entfalten. Unter der fachlichen Begleitung des Theater- und Kulturpädagogen Volker Braun steht die Förderung und die Stärkung des Selbstbewusstsein und der eigenen Wahrnehmung im Spiel im Mittelpunkt dieses Workshops. Der Kurs wird außerdem unverwechselbare Erlebnisse in der Gruppe und eine Vielzahl wichtiger Kompetenzen wie Stimme, Sprache, Bewegung und Haltung fördern. Zum Abschluss der Woche ist als Höhepunkt eine kleine Vorführung für Eltern und Freunde am 25. April ab 18.30 Uhr geplant.

Mode

Kreativ geht es auch im LVR-Industriemuseum Cromford, Cromforder Allee 24, zu, wenn am 19. April von 14 bis 17 Uhr der Workshop „Mode-Experimente“ angeboten wird. Die Modedesignerin Natalie Jürgens zeigt, wie man mit einfachen Techniken Figurinen, verschiedene Kleidungsstücke und Materialien zeichnerisch darstellt. Für die Gestaltung des eigenen Modeentwurfs steht ein breites Spektrum an unterschiedlichen Materialien bereit. Anmeldungen unter Telefon 02234/9921555. Red

