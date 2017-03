In den Bädern läuft der Frühjahrsputz

Im Lintorfer Allwetterbad werden auch diverse Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Ratingen. Mit einem umfangreichen Frühjahrsputz bringen die Ratinger Bäder das Allwetterbad Lintorf wieder in Topform. Dazu gehören neben einer intensiven Grundreinigung der gesamten Schwimmanlage auch diverse Instandhaltungsmaßnahmen. Damit die Mitarbeiter die anfallenden Reinigungs- und Sanierungsarbeiten planmäßig umsetzen können, bleibt das Schwimmbad von Montag, 20. März, bis einschließlich Sonntag, 2. April, geschlossen. Mit Ausnahme des 23. März können Badegäste während der Schließzeit auf das Hallenbad Angerbad am Hauser Ring ausweichen, welches am 23. März für den öffentlichen Badebetrieb von 6.45 Uhr bis 8.45 Uhr sowie in der Zeit von 15 bis 21 Uhr nutzbar ist.

Das Bistro versorgt Saunagäste während des Frühjahrsputzes

Die Saunalandschaft und der angeschlossene Kosmetik- und Massagebereich sind von den Arbeiten nicht betroffen und stehen den Besuchern wie gewohnt zur Verfügung. Smalli’s Bistro versorgt die Saunagäste auch während des Frühjahrsputzes mit Snacks und Erfrischungen. Ausgenommen sind der 20., 23., 27., 29. und 30. März – an diesen Tagen bleibt die Schwimmbad-Gastronomie geschlossen.

„Wir haben uns wieder einiges vorgenommen und werden die Schwimmbecken inklusive dem beliebten Außenbecken und alle übrigen Bereiche des Allwetterbades gründlichst säubern“, sagt Badbetriebsleiter Dirk Leibelt. „Außerdem werden die Silikonnähte rund um die Schwimmerbecken sowie im Umkleidebereich vollständig erneuert – insgesamt kommen wir dabei auf eine Länge von fast 400 Metern.“ Neben diversen Malerarbeiten gehört auch der Austausch angeschlagener Fliesen zu den Renovierungsmaßnahmen.

Gleiches gilt für die Unterwasserscheinwerfer, die die Schwimmbecken illuminieren. Zum Schluss folgt die jährliche Wartung der Lüftungs- und Chlorgasanlage.

„Unsere Gäste erwarten gut gepflegte Schwimmbäder, darum nehmen wir uns jedes Jahr ausreichend Zeit für die anfallenden Arbeiten“, sagt Bäder-Chefin Cornelia Schween. „Ratingen verfügt über zwei Bäder, aus diesem Grund können wir Termine wie die Schließzeit, Schul- oder andere Sportveranstaltungen in der Regel so planen, dass die Ratinger Schwimmgäste auf das jeweils andere Bad ausweichen können.“

In diesem Jahr gibt es nur einen Tag, an dem beide Ratinger Bäder nicht beziehungsweise nur eingeschränkt von Bürgern für das öffentliche Schwimmen genutzt werden können. Am 23. März nutzen die regionalen Förderschulen das Hallenbad Angerbad für den Schwimmwettkampf ihrer Kreismeisterschaften. Damit fällt die Veranstaltung in den Zeitraum der Schließzeit des Allwetterbades und es gelten an diesem Tag für den öffentlichen Badebetrieb die eingeschränkten Zeiten von 6.45 Uhr bis 8.45 Uhr sowie von 15 bis 21 Uhr. „Als kommunaler Bäderbetrieb sehen wir uns in der Pflicht, dabei zu helfen, Kinder zu sicheren Schwimmern zu entwickeln“, sagt Cornelia Schween.

„Weil die Organisation von Schulveranstaltungen auch von Lehrplänen, Personalplanung und Ferien abhängig ist, lassen sich solche Terminüberschneidungen nicht immer vermeiden. Glücklicherweise bleiben sie aber eine seltene Ausnahme.“

Mit dem Ende der Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen stehen den Badegästen ab Montag, 3. April, wieder das Schwimmbad und die Gastronomie zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Gleichzeitig wird auch das Schwimmerbecken im Außenbereich zum ersten Mal freigegeben. Red

