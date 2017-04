In Chefpositionen sind mehr Frauen erwünscht

Unternehmerinnen trafen sich auf Schloss Linnep in Ratingen.

Ratingen. Seit 2005 koordiniert die Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann das Projekt des Unternehmerinnenbriefs NRW in der Region Rhein-Wupper, einer von acht Regionen im Land. Der Unternehmerinnenbrief soll dazu beitragen, die Zahl der von Frauen geführten Unternehmen zu erhöhen und ihre Wachstumspotenziale zu stärken. Mehr als 50 Frauen aus der Region wurden in den vergangenen zwölf Jahren für ihre besonders vielversprechenden Existenzgründungen und tragfähigen Wachstumskonzepte mit dem Unternehmerinnenbrief ausgezeichnet – fast alle sind nach wie vor erfolgreich am Markt.

Um den Unternehmerinnen die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig kennenzulernen und neue Impulse für den unternehmerischen Alltag zu gewinnen, hatte der Landrat Thomas Hendele jetzt alle Preisträgerinnen zu einem Netzwerktreffen auf Schloss Linnep in Ratingen eingeladen. Viele Preisträgerinnen folgten der Einladung und tauschten sich rege zu den Themen Vertrieb, Altersvorsorge, Marketing, Website & Co. aus. Einigkeit bestand darin, auch künftig Netzwerktreffen zu veranstalten. Zum Ausklang folgten alle Damen dem Schlossherrn, Wilderich Freiherr von Ketteler, auf einen Rundgang durch das historische Gemäuer.

Der „Unternehmerinnenbrief NRW“ ist eine Initiative des Landesministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter und richtet sich an Gründerinnen, die mit einem konkreten Vorhaben in die Selbstständigkeit starten wollen oder bereits gestartet sind sowie an Unternehmerinnen, die mit ihrem Betrieb wachsen wollen. Die Bewerbungsfrist zum nächsten Auswahlverfahren für den Unternehmerinnenbrief in der Region Rhein-Wupper läuft bis 15. September. Infos gibt es außerdem bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann, Telefon 02104/992613. Red

unternehmerinnenbrief@kreis-mettmann.de www.unternehmerinnenbrief.de

