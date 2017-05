Dirk Wittmer ist Sponsor des Festivals und seit dem Vorjahr Moderator des Ratinger Abends.

Ratingen. Wenn am kommenden Donnerstagabend in Steinwurfweite zum Grünen See die Zelt-Zeit 2017 an den Start geht, ist ein Mann unter Garantie dabei: Dirk Wittmer. Neben Macher Heiner van Schwamen ist der Unternehmer wohl das Gesicht des Kulturfestivals. Er ist nicht nur seit Beginn an Sponsor, sondern mittlerweile auch als Moderator beim Ratinger Abend aktiv, der in diesem Jahr nach der erfolgreichen Premiere 2016 zum ersten Mal am Pfingstsonntagabend den Abschluss der Zelt- Zeit bilden wird.

„Durch Heiner van Schwamen entstand damals der Kontakt zur Zelt-Zeit. Als Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium und wegen seiner Initiative Infra West war er uns schon bekannt, so dass wir auch schon andere Projekte in und für Ratingen-West mit ihm unterstützt haben“, erinnert sich Kaufmann Wittmer an die Anfänge seines Engagements für die Zelt-Zeit. Er weiß genau, was ihn heute – 20 Jahre später – noch an der Idee begeistert: „Lokalen Künstlern, Schülerkabarett und Musikern aus Ratingen gemeinsam mit bekannten Profi-Comedians und Musikern im Rahmen eines mehrtägigen Festivals eine professionelle Bühne für ihre Darbietungen anzubieten, hat mich fasziniert.

„Wir bekommen von den Profis immer wieder gespiegelt, wie familiär das Miteinander von Helfern, Sponsoren und allen anderen Beteiligten ist.“

Heiner van Schwamen, Organisator der Zelt-Zeit

Dass auch der Rahmen mit viel persönlichem Engagement und Mitarbeit gestaltet wird, gibt Zelt-Zeit ein ganz besonderes Flair.“ Vor allem das eingeschworene Team begeistert den Ratinger Geschäftsmann: „Es ist hat sich hinter und vor der Bühne eine richtige Zelt-Zeit-Familie entwickelt. Dadurch entsteht für Künstler und Publikum immer wieder eine einmalige Atmosphäre. Die Veranstaltungen sind alle sehr unterschiedlich. Viele Künstler sind begeistert und kommen gerne wieder wie zum Beispiel Brings oder Herbert Knebel.“

Das dem so ist, weiß auch Zelt-Zeit-Chef Heiner van Schwamen: „Wir bekommen von den Profis immer wieder gespiegelt, wie familiär das Miteinander von Helfern, Sponsoren und allen anderen Beteiligten ist.“ Für Wittmer, der als Aufsichtsratschef der Ratingen Marketing GmbH sogar noch weiteres Interesse an der Zelt-Zeit hat – sie ist schließlich eine Top-Werbung für die Stadt –, steht fest, dass die Erfolgsgeschichte weiter gehen wird: „Die Zelt-Zeit hat sich in den 19 Jahren ihres Bestehens stets verändert. So gibt es seit vergangenem Jahr am Familiensonntag mit der LEG als Hauptsponsor morgens einen ökumenischen Gottesdienst, neben dem Zelt-Zeit- Lauf auch das tolle Drachenbootrennen mit der Teilnahme von Vereinen, Firmen und sogar Inklusionsmannschaften. Dann ist jetzt erstmalig am Sonntag der Ratinger Abend, den es erst seit vergangenem Jahr direkt mit riesigem Erfolg so gibt, mit anschließendem Feuerwerk. Insofern wünsche ich mir, dass Zelt-Zeit hungrig und offen für Neues in der Kultur bleibt.“

Wer Wittmers charmante Werbeblöcke vor den Veranstaltungen kennt, wundert sich nicht, dass er einen Aufruf einstreut: „Im nächsten Jahr ist dann 20-jähriges Zelt-Zeit-Bestehen. Dafür suchen wir noch nette Sponsoren. Die umsorgen wir in einem kleinen VIP-Zelt vor den Veranstaltungen und in der Pause und reservieren entsprechend des Sponsorings ein paar VIP-Plätze im Zelt und machen Werbung für sie. Nur dadurch ist ein kleines Festival in dieser Vielfalt und Qualität zu diesen Eintrittspreisen durchführbar.“

