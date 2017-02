Homberg sucht noch Helfer für den Dreck-weg-Tag am 18. März

2016 wurden etwa zwei Tonnen Müll aus dem Ortsteil herausgeholt.

Ratingen. Für Samstag, 18. März, lädt die Homberger SPD wieder alle Bürger sowie Vereine zum 16. Homberger „Dreck-weg-Tag“ ein. Anne Korzonnek organisiert seit vielen Jahren diese beliebte Aktion: „Mittlerweile ist der Dreck-weg-Tag in Homberg nicht mehr wegzudenken. Viele Homberger Bürger und vor allem auch Kinder sind seit vielen Jahren regelmäßig dabei. Nach dem großen Zuspruch hoffen wir auch in diesem Jahr wieder auf eine rege Beteiligung der Homberger Bevölkerung.“

Im vergangenen Jahr beteiligten sich etwa 200 Bürger an der Aktion

Die Aktiven wollen gemeinsam mit interessierten Bürgern jene Flächen von Müll befreien, die von der öffentlichen Reinigung nur selten erfasst werden und somit dazu beitragen, dass Homberg sauberer wird. Im vergangenen Jahr haben sich fast 200 Bürger, darunter viele Kinder, am Dreck-weg-Tag beteiligt und etwa zwei Tonnen Müll aus dem Ortsteil herausgeholt. Die Pfadfinder werden bei dieser Aktion wie bereits in den vergangenen Jahren auch wieder mitmachen.

Unterstützt wird diese Aktion von der Stadtverwaltung Ratingen, die Warnwesten, Handschuhe, Greifer und Müllsäcke bereitstellt. An die Sammler werden außerdem vorbereitete Stadtpläne verteilt: In diesen ist eingezeichnet, in welchen Bereichen gesammelt werden soll und wo der Müll abgestellt werden kann, um abgeholt zu werden.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes werden mit dem Müllwagen quer durch Homberg fahren und die gefüllten Säcke einsammeln. Außerdem wird auch unhandlicher Sperrmüll eingesammelt: Die Fundorte können von den Sammlern mitgeteilt werden, damit Mitarbeiter der Stadt mit entsprechenden Fahrzeugen anrücken können. Der Bezirkspolizeibeamte Peter Kohl begleitet die Sammelaktion ebenfalls und wird vor allem an Gefahrenpunkten die Sammler sichern. Treffpunkt ist am Samstag, 18. März, um 11 Uhr, an der Christian-Morgenstern-Schule. Bis etwa 14 Uhr soll gesammelt werden.

Nach der Aktion gibt’s bei der Tombola eine Reise zu gewinnen

Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter, empfehlen aber wetterfeste Kleidung. Am Treffpunkt können sich die Sammler anschließend (bei Bedarf auch zwischendurch) kostenlos stärken. Für die Kinder steht ab etwa 12 Uhr „Felix, das Spielmobil“ des Jugendamts bereit. Als Dankeschön für alle Teilnehmer findet nach der Sammelaktion (etwa 14 Uhr) eine Tombola statt. Für die Erwachsenen ist der Hauptpreis eine dreitägige Reise nach Berlin, zur Verfügung gestellt von der Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese (SPD). Die Preise werden gestiftet von Firmen und Geschäftsleuten. Red

