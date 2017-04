Ratingen. Ein 27-Jähriger Mann wurde am Montag in Ratingen das Handy gestohlen. Die Täter konnten mit ihrer Beute entkommen.

Gegen 17:00 Uhr war das 27- jährige Opfer zu Fuß auf der Oberstraße in Richtung Mülheimer Straße unterwegs. Dabei hielt der Mann sein Handy in der Hand. In Höhe des Marktplatzes rempelte ihn plötzlich eine unbekannte männliche Person an, worauf dem Ratinger sein Handy aus der Hand fiel.

In diesem Moment kam eine weitere männliche Person auf Inline- Skates angefahren, nahm das Handy des 27-Jährigen an sich und fuhr mit diesem in Richtung Bechemer Straße davon. Ein dritter Mann, der augenscheinlich zu den beiden Tätern gehörte, folgte den Flüchtenden und man rannte bzw. fuhr gemeinsam in Richtung Bechemer Straße davon.

