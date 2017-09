Ratingen. In der gemeinsamen Sitzung von Bezirksausschuss Mitte und Stadtentwicklungsausschuss haben die Grünen ihre Ablehnung bekräftigt, der Firma DKV Euro Service einen Bauvorbescheid zu erteilen, der weitgehende Befreiungen von den Bestimmungen des Bebauungsplans vorsieht. „Wir begrüßen die Absicht von DKV Euro Service, ihre Firmenzentrale durch ein weiteres Gebäude zu erweitern, und sind überzeugt, dass das im Rahmen der Bestimmungen des bestehenden B-Plans möglich ist“, so Edeltraud Bell, sachkundige Bürgerin der Grünen im Stadtentwicklungsausschuss. Der B-Plan für das Gewerbegebiet an der Balcke-Dürr-Allee wurde unter Berücksichtigung von sachlichen Gründen wie ein einheitliches Erscheinungsbild des Quartiers und Beachtung der nachbarschaftlichen Belange der Anlieger der Hugo-Schlimm-Straße erstellt. Die Bürger müssten sich auf die Bestimmungen eines B-Plans verlassen können. „Rechtlich mögen die geplanten Befreiungen zulässig sein, das bedeutet aber nicht, dass sie richtig sind“, so Bell weiter. „Wenn die Bestimmungen eines B-Plans nichts mehr gelten und mit einem Federstrich geändert werden können, verlieren die Bürger das Vertrauen in Politik und Verwaltung. Mit der Verlässlichkeit ist es vorbei, denn beim nächsten Bauvorhaben kann damit gerechnet werden, dass das Gebäude nicht nur ein Stockwerk höher ist als im B-Plan festgelegt, sondern zwei Stockwerke umfasst, weil beim DKV-Gebäude ein Präzedenzfall geschaffen wurde.“ Red

