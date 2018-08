Die Solar-Idee für die Deponie stamme von den Grünen.

Ratingen. Der Antrag der CDU, die Deponie in Breitscheid für eine Sonnenkraftanlage zu nutzen (wir berichteten), kam Hermann Pöhling, Fraktionschef der Grünen, nach eigenen Angaben sehr bekannt vor: „Jetzt hat sich die CDU mit fremden Federn geschmückt, indem sie ihr Etikett auf Projekte klebt, die auf Initiativen der Grünen zurückgehen. So der Antrag, auf die Deponie Breitscheid eine Abdeckung mit Photovoltaikanlagen zu setzen.“

Hier schließe die CDU-Fraktion lückenlos an an die Anfrage des grünen Kreistagsabgeordneten Felix Gorris vom 19.11.2017, der wissen wollte, welche der zehn Deponien im Kreis Mettmann für die Abdeckung mit PV Modulen geeignet sei nach dem Detmolder Vorbild. „Wie man Umwelt- und Klimaschutz miteinander kombiniert, zeigt das in Detmold errichtete und in Betrieb genommene Sonnenkraftwerk“, so die Grünen.

Grüne hoffen auf eine neue Chance für die Solaranlage

Für Ratingen habe die Verwaltung am 27. November 2017 geantwortet, dass für die Deponie Breitscheid I in der Vergangenheit schon einmal derartige Überlegungen angestellt, aber aus Kostengründen nicht weiter verfolgt worden seien. Pöhling: „Vielleicht stehen die Chancen jetzt besser. Es ist nicht verboten, Ideen von anderen weiterzuentwickeln oder voranzutreiben, aber man sollte nicht so tun, als seien es die eigenen.“

Genau dieser Eindruck werde auch erweckt in Bezug auf die Pläne für den Blauen See. Unter der Überschrift „Zentrum für Bildung und Umwelt“ werde unter Vorgeschichte nur der Fraktionschef der CDU, Ewald Vielhaus, genannt. Tatsächlich habe die grüne Fraktion im September 2013 den Antrag gestellt, auf dem Gelände des Blauen Sees ein Umweltbildungszentrum zu errichten, weil dort ideale Voraussetzungen für Umweltbildung bestehen, das Angebot zu den vorhandenen Einrichtungen passe und keine Notwendigkeit für weitere Versiegelung bestehe.

Edeltraud Bell, sachkundige Bürgerin im Stadtentwicklungsausschuss und BUND-Mitglied: „Nachdem die CDU erkannt hat, dass sich hochfliegende Pläne wie ein Hotel nicht verwirklichen ließen nach den Festsetzungen im Regionalplan, der den Schutz der Landschaft und der Natur an die erste Stelle setzt, ist sie auf die Idee des Umweltbildungszentrums als ein Kernprojekt eingeschwenkt.“

Auch das Umweltbildungszentrum „Naturgut Ophoven“ in Opladen ist von den Grünen als Vorbild für den Blauen See ins Gespräch gebracht worden. JoPr