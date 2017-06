Ratingen. „Ey! Da müsste Musik sein!“ Diese Zeile aus dem Popsong von Wincent Weiss hatten die Schüler als Motto für ihr Sommerkonzert kreiert, das punktgenau zu Sommerbeginn in der voll besetzten Stadthalle an zwei Abenden über die Bühne ging. Etwa 70 Sänger, über 100 Instrumentalisten, die auf der gerade nicht zu kleinen Bühne jeden nur denkbaren Platz ausnutzten, um das intensiv einstudierte Programm dem Publikum zu präsentieren. Aus dem auch in Deutschland bekannt gewordenen Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ von Bruno Coulais begann der Chor den Reigen der Darbietungen. Musiklehrer André Schürmann am Pult und seine Mitstreiterin Julia Lehmann am Klavier zauberten eine wunderbar stimmige und fein gegliederte Eröffnungsmusik.

Es wurde Orchestermusik vom Vororchester, Flötenensemble sowie vom Kammerorchester vorgetragen. Nach dem 2. Satz aus der 9. Sinfonie von Antonin Dvorak folgte von Albert W. Ketelbey eine Suite mit sechs Szenen: „Auf einem Persischen Markt“. Das folgende Thema aus dem Film „Schindlers Liste“ mit dem ergreifenden Geigensolo wirkte naturgemäß traurig. Udo Lindenbergs „Stärker als die Zeit“ mit Sologesang kam beim Publikum ausgezeichnet an, ebenso die Filmmusik aus „Forrest Gump“.

Der absolute Höhepunkt, vor allem für die jugendlichen Zuhörer, war zweifellos der Auftritt der „MusiCats“. 19 junge Damen verwandelten die Stadthalle in eine Pop-Arena. Jeder Song wurde mit tobendem Applaus stehend bedacht. Alle Arrangements stammten aus der Feder von André Schürmann. Viel Applaus und Blumen für André Schürmann, Julia Lehmann und Ute Klein, die mehrmals die Klavierbegleitung übernahm.

