Die Erweiterung könnte ab 2021 beginnen. Die CDU informiert sich bei der Baufirma. Die SPD warnt vor den Folgen für Anwohner.

Ratingen. Der massive Ausbau des Autobahn-Rastplatzes an der A 3 soll voraussichtlich im Jahr 2021 beginnen. Diese Information erhielt die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann auf eine Anfrage bei der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH). Bereits im Jahr 2011, als die ersten vagen Pläne bekannt wurden, gab es kritische Fragen aus Politik und Bürgerschaft.

Die Anwohner befürchten mehr Lärm und Abgase unter anderem durch Kühlaggregate: Durch den Ausbau rückt die Raststätte näher an die Wohnbebauung heran. Auch ein Rotlichtmilieu könnte sich etablieren, so die Ängste.

Höseler Bürger hatten auf einer Versammlung Fragen gestellt

Bei einer Bürgerversammlung hatte es kürzlich Fragen von Höseler Bürgern gegeben. Peter Thomas, Vorsitzender der CDU Hösel/Eggerscheidt, und Patrick Anders, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, wandten sich hilfesuchend an Schlottmann. Nach Angaben der DEGES soll der Lkw-Parkplatz von etwa 25 auf 91 Stellplätze ausgebaut werden. Der Pkw-Bereich wird von derzeit etwa 42 Stellplätzen auf 100 mehr als verdoppelt werden. Da entlang der Autobahn kein Gelände mehr frei ist (im Norden liegt ein Regenrückhaltebecken), bleibt nur ein angrenzendes Feld für die Erweiterung: Damit rückt der Rastplatz näher an die Straße Allscheidt heran. Dort ist ein Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) ausgewiesen. Die örtliche SPD warnt bereits seit langem. Willm Rolf Meyer, Ratsherr aus Hösel: „Gigantische Flächen werden zubetoniert, um Platz für die nicht endenden Lastwagenkolonnen zu schaffen. Hösel wird zum Zentrum der Gefahrgutlagerung, und Hunderte von lauten Kühlaggregaten belärmen die verbliebene Nachtruhe während des Nachtflugverbotes in den westlichen Teilen des Ortes.“ Der Weg an der Ostseite der Raststätte soll laut DEGES entfallen. Die Zufahrt zum Motel sowie die Tank- und Raststelle sollen erhalten bleiben. Die konkreten Planungen seien noch nicht besonders weit fortgeschritten, doch man rechne mit den ersten Bauausführungen im Jahr 2021. Viele Rastanlagen an Autobahnen seien überlastet. Das gefährde laut DEGES vorgeschriebene Ruhezeiten, Lkw-Fahrer suchten sich Ausweichflächen. Bis 2025 will die DEGES in NRW 4000 zusätzliche Stellplätze schaffen.