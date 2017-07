Die Heilige Messe in St. Peter und Paul wird am morgigen Sonntag live von 10 bis 11 Uhr auf WDR 5 übertragen. Deswegen startet der Möschesonntag, mit dem die St. Sebastiani-Bruderschaft ihr großes Schützenfest in einer Woche ankündigt, eine halbe Stunde später. Schon heute wird für die Übertragung geprobt.

Ratingen. Die Stadt kommt aus dem Feiern nicht heraus. Im Grunde könnten Lichter- wie Wimpelschmuck ganzjährig hängen bleiben und die Altstadt dekorieren. Die nächsten festlichen Anlässe sind am Sonntag, irdisch gesehen, die Silberne Mösch, die mit Schrummtata durch die Stadt getragen wird und, kirchlich betrachtet, der Radio-Gottesdienst, der aus Ratingen in die Welt schallt. Über WDR 5, Frequenz 88.8, von 10 bis 11 Uhr.

Da ist auch schon der Berührungspunkt zwischen sommerlichem Brauch- und ganzjährigem Christentum: Der Edelmetallvogel, der das Schützenfest in der darauffolgenden Woche ankündigt, wird eine halbe Stunde später als sonst durch die Straßen getragen, damit die sensiblen Mikrofone in St. Peter und Paul mehr Pastor Daniel Schillings Worte als Schützenmusik einfangen.

Auch der Ostergottesdienst hätte live aus Ratingen kommen können

Es gab in der zurückliegenden Planung unter anderem das Angebot, den Ostergottesdienst als Radiosendung zu übertragen, mit Chören und Solisten, mit allem festlichen Zipp und Zapp. Doch dann hätte der Pastor am Samstagabend bereits die erste Version des Ostergottesdienstes zelebrieren müssen. Denn eine Gottesdienst-Übertragung setzt eine identische Joker-Messe voraus, die bei unvorhergesehenen massiven Störungen statt der Direktübertragung über den Äther geht. Diese Aufzeichnung wird auch am heutigen Samstag ab 18 Uhr gemacht und für alle Eventualitäten bereit gehalten, ist aber besser zu vertreten als eine Ostermesse am Karsamstag. Um 15 Uhr soll heute der Übertragungswagen neben der Sakristei einparken. Und weil es um Rundfunk geht und nicht um Fernsehen, wird sich der gesamte Aufwand in Grenzen halten.

Das wird auch die Gestaltung des Gottesdienstes tun: In den Ferien gibt es keine großen Chöre mit prachtvollem Repertoire – es gibt eine innig singende Gemeinde, und immerhin Christian Siegert als Kantor und den beliebt-bewährten Ansgar Wallenhorst an der Seifert-Orgel. Und natürlich Pastor Daniel Schilling, der die sorgsam ausgefeilte Predigt schon vor Wochen dem Rundfunkbeauftragten des Erzbistums zum Drüberlesen gegeben hat. Sie dreht sich um den Schatz im Acker, um ein Gleichnis Jesu, das bei Matthäus 13,44 erzählt wird und schon bei Wikipedia mit zahlreichen interessanten Auslegungen zitiert wird.

Er wird nun die Predigt ablesen müssen, damit tatsächlich zwei völlig identische Gottesdienste stattfinden können, minuziös geplant. Die Gläubigen allerdings brauchen nicht zweimal zu kommen, damit die Messe zählt. Aufs religiöse Konto wird jede Messe einzeln gutgeschrieben, versichert der Pastor. Zum generellen Einhören kann man sich schon einmal viele seiner Predigten im Internet aufrufen – auf seiner Website (Adresse siehe Ende dieses Artikels) und bei Facebook, wo er reichlich und durchaus zeitgemäß medial vertreten ist.