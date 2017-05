Ratingen. Wegen Gleisbauarbeiten wird in Ratingen die Kreuzung Düsseldorfer Straße/Dürerring vom 19. Mai, 19 Uhr bis zum 22. Mai, 4 Uhr gesperrt sein. Davon betroffen sind die Linien O15, O16, 749, 753, 757, 759, 761, 771, 773 und DL1.

Linie 753 Die Busse enden, von Mülheim kommend, bereits an der Haltestelle „Theodor-Heuss-Platz“ und fahren von dieser Haltestelle auch wieder los in Richtung Mülheim. Sie werden allerdings über Europaring und Bechemer Straße bis zur Poststraße umgeleitet. Die Strecke zwischen den Haltestellen „Theodor-Heuss-Platz“ und „Europaring“ entfällt leider.

Linien 761, 771 und 773 Die Busse enden, von Ratingen Ost kommend, bereits an der Haltestelle „Theodor-Heuss-Platz“. Die Strecke zwischen den Haltestellen „Theodor-Heuss-Platz“ und „Europaring“ entfällt leider.

Linien O15, O16, 749 und 757 Die Busse der Linie O15 fahren in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen „Talstraße“ und „Ratingen, Stadion“ eine Umleitung, die Linien O16, 749 und 757 zwischen den Haltestellen „Theodor-Heuss-Platz“ und „Ratingen Stadion“. Die Haltestelle „Weststraße“ wird in beiden Richtungen an die Haltestelle „Weststraße“ auf dem Europaring verlegt.

Linien 759 und DL1 In Richtung Ratingen Ost fahren die Busse ab der Haltestelle „Bachstraße“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Europaring, Steig 4“ wird an den Steig 5 verlegt. Die Haltestellen „Weststraße, Steig 4“ und „Weststraße, Steig 3“ an den Steig 6.

Anzeige