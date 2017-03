Gemeinde Heilig Geist lädt zum Afrika-Tag ein

Besuchern wird am kommenden Sonntag ein umfängliches Programm geboten.

Ratingen. Das wird ganz bestimmt ein besonderer Tag: Für kommenden Sonntag, 12. März, lädt die katholische Kirchengemeinde Heilig Geist zu einem Afrika-Tag zu dem Thema „Ich bin, weil du bist!“ in ihr Pfarrzentrum am Maximilian-Kolbe-Platz nach Ratingen West ein. Das Thema – ein afrikanisches Sprichwort – ist der Titel des diesjährigen Misereor-Hungertuches, gestaltet vom nigerianischen Künstler Chidi Kwubiri. Es drückt aus, dass es zum Menschsein gehört, Teil eines Beziehungsnetzes zu sein, und es lädt zu einem Dialog ein über die Art, wie Menschen einander näher kommen und miteinander die Zukunft der Erde gestalten können.

Eine Solidaritätswanderung von Tiefenbroich bis nach West

Das Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Viele Menschen leben in der Gemeinde, die ihre Wurzeln in Afrika haben. Mit einigen von ihnen gemeinsam plant der Eine Welt-Ausschuss des Pfarrgemeinderates die Einzelheiten. Dazu gehört eine Solidaritätswanderung von Tiefenbroich nach West namens „Km für Burkina Faso“, dem Schwerpunktland der Misereor-Aktion 2017. Die Wanderer starten nach der 10.15 Uhr Messe in St. Marien. Sie wollen um 12.30 Uhr im Pfarrzentrum West ankommen, wenn es dort ein Fastenessen mit Speisen aus der afrikanischen Küche gibt. Die Gemeindemesse vorher um 11.30 Uhr in der Heilig Geist-Kirche wird mitgestaltet vom Chor aus der französischsprachigen Gemeinde Heilig Geis (Düsseldorf „Chorale Christ Roi“) und steht unter dem Zeichen des Glaubenszeugnisses der Märtyrer von Uganda. Father John Paul Jjumba aus Uganda wird zusammen mit Pfarrer Ulrich Kern die heilige Messe zelebrieren.

Nach dem Jüngsten dieser Glaubenszeugen haben die Pfadfinder der Gemeinde ihren DPSG-Stamm Kizito genannt. Reliquien zweier dieser Märtyrer, Karl Lwanga und Matthias Mulumba, die der Gemeinde zu einem Jubiläum vom Erzbischof von Kampala, Uganda, geschenkt wurden, werden an diesem Sonntag ausgestellt und bei der Abschlussandacht um 14.30 Uhr in die Krypta der Heilig Geist-Kirche übertragen. Film, Information und Musik runden das Programm ab. Red

